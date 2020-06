La semana próxima se abonaría el salario complementario a trabajadores privados

El Gobierno pagaría recién a partir de la semana próxima el salario complementario de mayo a alrededor de 2 millones de trabajadores cuyos empleadores solicitaron la asistencia del Estado para afrontar la crítica situación generada por la pandemia de coronavirus.



A diferencia del mes pasado que los depósitos se realizaron el cuarto día hábil (que fue el 7 de mayo), esta vez será prácticamente imposible repetir esa situación, pues el plazo se cumple este jueves.



Según indicaron fuentes oficiales a NA, los pagos se realizarían la semana próxima, aunque no está definido el día para efectuar los depósitos.



En esta ocasión, la demora obedece a que todavía no se terminaron de procesar los pedidos efectuados por más de 300 mil compañías anotadas y a una extensión del plazo para inscribirse.



La AFIP es la encargada de procesar todos los datos y solicitudes, mientras que ANSES opera como agente de pago solamente.



En esferas oficiales ya analizan la posibilidad de continuar pagando los sueldos de junio, que se abonan en julio, y no está definido qué podría ocurrir con los aguinaldos.



En los últimos días, distintas cámaras que agrupan a pymes, pero también a grandes compañías y corporaciones advirtieron sobre la imposibilidad de hacer frente a los aguinaldos a raíz del parate económico por la cuarentena.



La compensación salarial fue establecida por el artículo 2 del decreto 332/2020 modificado por el 376, firmados por el presidente Alberto Fernández.



El denominado Salario Complementario será equivalente al 50 por ciento del sueldo neto del trabajador o trabajadora, con un piso de un haber mínimo y un tope de dos salarios mínimos.



De esta manera, en un sueldo de 30 mil pesos de bolsillo, el Estado se hace cargo de 16.875 pesos, que es el monto del salario mínimo.



En el caso de un salario de 50 mil pesos de bolsillo, el Estado deposita 25 mil, y un salario de 80 mil pesos, el equivalente a dos salarios mínimos (33.750 pesos).