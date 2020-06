El dólar blue bajó $4 y cerró a $125

Pese a que persiste la incertidumbre entre los operadores por considerar que su efecto es de corto plazo, la autoridad monetaria logró encadenar su tercera jornada consecutiva con compras que le permiten seguir engrosando sus reservas, tras poner en marcha una nueva batería de restricciones en el mercado cambiario.



Fuentes consultadas por Ámbito estimaron que la autoridad monetaria habría comprado cerca de u$s60 millones, que se suman a los u$s 400 millones adquiridos en las dos jornadas previas.



El directorio de la CNV aprobó la resolución que supone un nuevo limite a las operacione de Dólar Bolsa.



En este contexto, la divisa subió ocho centavos a $68,71 en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), apartándose del valor fijado por el Banco Central, por efecto de una mayor oferta en una jornada que tuvo un acentuado incremento en el volumen de negocios sobre el final.



Sebastián Centurión, de ABC Mercado de Cambios, remarcó que "la novedad es que se cortó las subidas constantes de nueve centavos acorde con la poca demanda debido a las trabas impuestas a la hora de cumplir con los requerimientos para pagar importación".



Los precios se mantuvieron desde el arranque y hasta bien entrado el último tramo en torno al valor de venta dispuesto por la autoridad monetaria, en los $ 68,72, el máximo de la rueda. Sobre el final de la sesión se acentuó el flujo de ingresos y ante la debilidad de la demanda, los valores retrocedieron un centavo del registro inicial, tocando mínimos en $68,71, precio que defendió el Banco Central con compras (estiman que fueron cerca de u$s60 millones) que absorbieron el exceso de oferta disponible en el mercado.



"La segunda jornada plena con las nuevas restricciones cambiarias volvió a presentar un escenario muy favorable para que la autoridad monetaria quedara otra vez con saldo positivo por su intervención", destacó el analista Gustavo Quintana. Añadió "debilitada la demanda por el acentuado sistema de control, solo el Banco Central puede absorber el sobrante de divisas con compras que además defienden los valores de regulación fijados diariamente".



Para Quintana, "el efecto que ejerce sobre los precios la supremacía de la oferta se tradujo en que el cierre de este martes quedara un centavo por debajo del valor de venta del Central, un hecho que no se repetía desde el 19 de mayo, antes de que se iniciara la secuencia de ventas oficiales que estimularon el reforzado cepo en el mercado".



En el segmento minorista, el dólar turista -con el 30% de recargo por el impuesto PAÍS- saltó 37 centavos y superó los $92, al ubicarse a $92,31 en agencias y entidades financieras de la city porteña, tras haber registrado en la rueda previa su primera caída en casi dos meses.



En simultáneo, la cotización promedio del billete minorista en los bancos (sin el impuesto) subió 29 centavos a $71,01, según promedio de Ámbito. Por su parte, el dólar en el Banco Nación cerró a $70,50, mientras que en el canal electrónico se mantuvo a $70,45.



Cabe recordar que, desde el lunes, los ahorristas que quieran adquirir los 200 dólares mensuales permitidos por el Banco Central en bancos deberán presentar una declaración jurada en la que dejarán constancia de no haber operado en contado con liquidación o MEP en los últimos noventa días.



Asimismo, los bancos están obligados a ofrecer una tasa mínima del 30% en las colocaciones a plazo fijo, de acuerdo con lo ordenado por el Banco Central.



Por otra parte, la autoridad monetaria amplió, por medio de la Comunicación "A" 7029, la posibilidad a los productores agropecuarios de efectuar depósitos a tasa variable, ligados a la cotización del dólar.



También se dispuso que las empresas que tengan dólares fuera del país, deberán utilizar esos fondos para hacer frente al pago de sus compromisos en el exterior.



A su vez, extendió a 90 días previos y 90 días posteriores la restricción para realizar operaciones de compra venta de títulos públicos en moneda local con liquidación en divisas, para las empresas que requieran acceder al mercado oficial de cambio. Esta opción se suma a las ya existentes atadas a los precios de cereales y oleaginosas. Dólar bursátil El dólar CCL -que surge de la compraventa de bonos o acciones con el fin de hacerse de dólares y depositarlos fuera del país- cerró casi estable a $114,05, por lo que la brecha con la cotización oficial mayorista se achicó al 66%.



A la par, el dólar MEP o Bolsa -misma operatoria que el CCL pero dentro de la Argentina- descendió un 2,2% a $106,39, lo cual dejó un spread del 54,8% frente a la divisa que opera en el MULC. Tasas El Banco Central (BCRA) efectuó la subasta de Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días de plazo, que cerró con una tasa anual de política monetaria de 38%.



El monto adjudicado a 28 días fue de $ 400.602 millones a una tasa máxima, mínima y promedio de 38% anual. Dólar blue En medio de las fuertes caídas de los tipos de cambio implícitos que se operan en la Bolsa, el dólar blue bajó este martes $4 y perforó los $125, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del Microcentro, en el segundo día de vigencia de nuevos controles para la compra de dólares a través del segmento oficial.



De esta forma, el billete paralelo sufre la mayor caída diaria en dos semanas, al retroceder hasta los $124. En otras palabras, en tan solo una rueda pierde más de la mitad de lo que había subido en todo mayo (+$7). Dólar futuro En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s274 millones. Los plazos se mantuvieron casi sin cambios. Junio se operó a una tasa de 33,39% y julio a 34,57% TNA. Fin de año cerró a $89,45 (51,97% TNA). Las posiciones abiertas suman un total de u$s3.394 millones. Reservas del banco Central Por último, las reservas brutas del Banco Central subieron en el primer día hábil del mes u$s20 millones y finalizaron en los u$s42.609 millones, tras acumular en mayo pasado una pérdida de u$s980 millones a raíz de las ventas para controlar el valor del dólar, y de la caída de los depósitos en divisa estadounidense.