Tarjeta Alimentar: Qué sucede si no se gasta todo el beneficio en un mes

Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar se encontraron con que en mayo tuvieron en sus cuentas el doble del dinero tradicional para gastar en alimentos.



A través de esta herramienta, el Gobierno acreditó $4.000 para las familias con un hijo de hasta seis años de edad o discapacitado; de $6.000 para las que tienen más de un hijo en la misma franja de edad o discapacitado y de $4.000 para quienes perciben la asignación por embarazo.



Esos pagos se duplicaron durante el mes de mayo a $8.000 y $12.000, según cada caso y la recarga en lugar de ser mensual pasó a ser semanal para facilitar el acceso de las familias en estado de vulnerabilidad a los alimentos.



Es por eso que surgió la duda de qué sucede con el dinero que no se gasta en el mes en curso: ¿se suma al mes siguiente o se pierde?.



Se informó que los fondos de la tarjeta Alimentar son acumulativos, de manera que si el beneficiario no utilizó todo el dinero de su cuenta, no se pierde sino que se acumula para el mes siguiente. Sin embargo, sí debe tener por lo menos un consumo en el mes.



Cómo acceder a la tarjeta

Para acceder a la tarjeta, no es necesario realizar ningún trámite. Será la cartera de Desarrollo Social la que cruce la base de datos de la ANSES y de la Asignación Universal por Hijo para determinar quiénes la necesitan.



Si usted cuenta con los requisitos informados, le llegará un SMS o correo electrónico con la información del día y lugar de retiro de la tarjeta.



Por ese motivo es importante tener actualizados los datos de teléfono celular y correo electrónico en la ANSES.



Cuando una mujer está en el tercer mes de embarazo, ingresa al sistema; y cuando su hijo o hija cumple siete años, sale del sistema de manera automática. ANSES dará aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos.



El monto que recibirá cada beneficiario será de $4.000, para padres con un solo hijo menor de 6 años, y $6.000 para aquellos que tengan más hijos con el mismo tope etario.



¿Qué alimentos puede comprar con la Tarjeta Alimentaria?

Con esta tarjeta de débito se podrá comprar alimentos dentro de las 8 categorías principales que son: higiene personal, bebidas, almacén, harinas y farináceo, legumbres, aceites, lácteos y galletitas.



En la tarjeta de débito va a figurar el DNI, Apellido y Nombre del titular, grupo de beneficiario que pertenece para poder validar la compra en la línea de cajas del supermercado.



En caso de perder la tarjeta alimentaria se podrán comunicar al 0800 Banco Nación para solicitar un nuevo plástico.



¿Cómo verificar mis Datos Personales en ANSES?

La actualización de los datos personales en ANSES es muy importante para poder obtener la tarjeta alimentaria. Para saber si los datos del grupo familiar están actualizados tendrán que seguir estos simples pasos.



Uno de los requisitos ANSES Alimentar es que tendrán que tener todos los datos actualizados en el sistema de ANSES. Por lo tanto para consultar dicha información tendrán que ir a MI ANSES y verificar cada información que se encuentre registrada.



Solo tendrá que modificar los datos personales y el número de teléfono y dirección de correo electrónico. Para verificar los datos personas de ANSES se puede hacer por Internet desde MI ANSES o llamando por teléfono al 130.



En caso de tener que actualizar los datos de personas como hijos o pareja tendrá que presentar la documentación correspondiente tanto original y fotocopia en una oficina de ANSES sin necesidad de sacar un turno.

Fuente: Iprofesional