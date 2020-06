Cronograma de pagos del nuevo IFE: Variantes en método de cobro y otros detalles

Política Anunciaron fecha de pago del refuerzo del Ingreso Familiar de Emergencia

Quieren a todos bancarizados

El Gobierno anunció que pagará una segunda tanda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Volverá a ser de 10.000 pesos y para el mismo universo de personas que recibió el primero, por lo que no habrá que volver a anotarse, ni se podrán incorporar nuevos inscriptos. Los casi 9 millones de beneficiarios comenzarán a cobrar el 8 de junio y hasta principios de julio, según el cronograma dispuesto por Anses.La titular de Anses, Fernanda Raverta puso especial énfasis en el calendario de pagos. El IFE se anunció el 23 de marzo, la primera tanda comenzó a pagarse el 21 de abril y terminará recién este miércoles 3 de junio. Además, hay alrededor de 400 mil personas que fueron aprobadas, pero se encuentran en proceso de revisión de los datos, por lo que todavía no accedieron a la primera tanda.La funcionaria aseguró que el primer cronograma "fue extenso", porque cuando comenzó a pagarse la actividad bancaria estaba suspendida, pero también porque se usaron medios de pago como el Correo Argentino., anticipó Raverta.y que recién están cobrando la primera tanda. Va a ser un día por número de terminación del documento.La novedad de este pago es que la Anses, por lo que trabajan con bancos públicos y privados en la tramitación de cuentas. "La idea es que estén incluidos en materia económica para atravesar la emergencia, pero luego que queden bancarizados para poder seguir adquiriendo inclusión en todos los sentidos", dijo Raverta. Así,, que incluye un código de cobro, dado que se registraron estafas que fueron judicializadas.Raverta también reveló algunos temas que definirá la Anses en los próximos días. No descartó que pueda volver a aplicarse una tercera tanda de IFE, según el avance de la pandemia, y tampoco rechazó que pueda volver a darse un bono a los jubilados, tal como se hizo en abril.