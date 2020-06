Relación Argentina-Brasil: el intercambio comercial cayó 56%

La balanza comercial con Brasil volvió al terreno negativo en mayo, según datos difundió esta tarde por la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de Brasil. El déficit de la balanza bilateral llegóa u$s 52 millones el mes pasado, pero lo más relevante es la fuerte caída de exportaciones e importaciones que en ambos casos orilla el 55,6%, la peor marca desde 2004.



Curiosamente, es el mismo porcentaje de reducción que acusó el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) comparando con mayo de 2019. Así, el freno de la actividad producto de la pandemia de Covid-19 a ambos lados de la frontera se hace sentir con todo rigor.



De acuerdo a las cifras preliminares del intercambio comercial con Brasil, las exportaciones argentinas terminaron el mes con u$s 397 millones, una reducción de 55,59% respecto del año anterior, mientras que las importaciones alcanzaron los u$s 449 millones, una caída semejante a las ventas externas y bastante menos que los u$s 1011 millones embarcados a ese destino en mayo de 2019.



En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las exportaciones argentinas alcanzaron los u$s 3172 millones, marcando una caída de 29,15%, mientras que las importaciones totalizaron u$s 3091 millones (caída de 27,52%). Así, la balanza comercial del año hasta ahora llega a un superávit de u$s 81 millones.



Cronista.com.