La producción de las pymes industriales cayó 53,1% en abril frente a igual mes del año pasado por el corte de actividad que generó la cuarentena, sumado al fuerte desplome en el consumo interno y la exportación de manufacturas industriales, según la Encuesta Mensual Industrial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



En la comparación mensual, declinó 37% por los mismos motivos que la variación anual, sumado a que abril tiene un día menos que marzo; y los 11 rubros industriales que releva CAME entre 300 industrias pymes de todo el país bajaron, aunque con menor intensidad en las empresas con más de 50 empleados, donde el declive anual fue de 44,9%.



En la comparación anual, la menor caída ocurrió en Alimentos y bebidas (-16,2%) y una de las mayores en Indumentaria y Textil (-79,4%).



Otro de los rubros que estuvieron entre los derrumbes más profundos en la comparación anual, fue Productos electromecánicos, informática y manufacturas varias (-79,4%), seguido por Material de transporte (-71,7%), Productos de metal, maquinaria y equipo (-71,6%) y Productos de caucho y plástico (-68,4%).



En el caso de Papel, Cartón, Edición e impresión la producción descendió 41,2%, con más actividad en aquellas empresas vinculadas a los rubros Alimentos y Bebidas y Minerales no Metálicos.



En la industria metalmecánica, hubo demanda principalmente ligada al agro, y como refugio frente a riesgos de mayores aumentos del dólar, lo que sostuvo algunas ventas.



Además, hubo empresas que se sostuvieron con entregas de bienes pedidos en diciembre, enero y febrero.



En mayo, mes de esta encuesta cualitativa, creció a niveles récord la cantidad de empresas en situación crítica (20% está en esa condición), mientras que otro 34% define su actualidad como mala; sólo 17% tiene actividad buena o muy buena.



Para los próximos seis meses, solo 26% de las firmas del panel cree que las ventas subirán, concluyó el trabajo.