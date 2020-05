El paro de colectivos continúa al menos hasta el martes: 18 días sin servicio

Este viernes por la tarde hubo otra audiencia más a nivel nacional, con la Secretaría de Transporte de la Nación, Ministerio de Trabajo de la Nación, FATAP, Consejo Directivo nacional y todos los secretarios gremiales del interior del país. No hubo avances y sigue el paro, al menos hasta el martes. El próximo encuentro entre las partes, será ese día, a las 15."FATAP ha manifestado lo mismo que viene diciendo hasta ahora, que no tiene posibilidad económica para hacer frente en esta situación a los salarios de los trabajadores. Sí dicen que, haciendo un gran esfuerzo, entre este viernes y el lunes, en algunas ciudades, podrían estar abonando lo que resta del sueldo del mes de abril", afirmó el secretario gremial de UTA, Sergio Groh, en diálogo con el programaA eso, nosotros lo venimos reclamando desde diciembre. Estamos pidiendo que se abone esas diferencias: lo de diciembre, del decreto 14, el bono que debía haber pagado de febrero. Además, cuando hemos estado reclamando desde hace varios meses, sueldos y estas diferencias adeudadas, la empresa ha hecho caso omiso, hemos llegado a medida de fuerza y como respuesta hemos recibido que se nos descuente los días, cosa que está fuera de lugar, porque nosotros estamos reclamando sueldos adeudados, lo que el trabajador tiene ganado y que el trabajador necesita para llevar el alimento a su familia", dejó constancia."La Nación tiene que poner su parte, la provincia, el municipio. Hay que reconocer que en el último tiempo el municipio, junto a otros del país, ha tomado cartas en el asunto y están tratando de conseguir una solución. Ayer, Bahl nos recibió en su despacho., le hemos solicitado que si hay algún aporte extra, ese aporte llegue directamente a los trabajadores, que no pase por la empresa, porque el que está pasando por un momento crítico y de mucha necesidad, es el trabajador", apuntó Groh.Hasta el momento llevan cobrado 32 mil pesos. Además está complicada la situación del transporte de larga distancia, cuyos trabajadores están pasando una situación muy difícil, ya que van cobrando de a poco. Hoy, los trabajadores no tienen posibilidad de llevar lo básico, el alimento a su casa.".