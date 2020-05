Pandemia: el Plazo Fijo sigue siendo la elección de los argentinos

"Con una inflación del 53% anual -Diciembre/2019 -, el BCRA determinó que los bancos no podrán pagar una tasa menor al 26% anual. En el sistema financiero argentino, los depósitos a plazo fijo constituyen el principal instrumento para realizar inversiones a plazo. Los depósitos a plazo fijo son colocaciones en las que el depositante entrega a la entidad financiera una suma de dinero durante un período determinado, a cambio de una retribución futura convenida entre las partes. Pueden ser constituidos en pesos, UVA o moneda extranjera", indica el informe de CEDMA.Según el último informe financiero del BCRA, la cantidad de certificado de depósitos de plazo fijo aumentó un 39% desde 2016 a la fecha. Es decir, que se incrementó de 738 certificados de plazo fijo cada 10.000 habitantes a 1025 cada 10.000 habitantes. En el caso de los depósitos PF en dólares se pasó de 63 a 86 certificados cada 10.000 habitantes, un aumento del 36% en los últimos 4 años.Tomando como objeto de análisis el depósito Plazo Fijo - promedio por persona/provincia (p/p)-, "se puede verificar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lidera el ranking nacional con $ 75.000 pesos promedio por persona adulta. En segundo lugar se encuentra la Provincia de Tierra del Fuego con $ 42.000 p/p. Le siguen en importancia las provincias de La Pampa, Chubut y Córdoba con un promedio de $ 35.000 (p/p)", detalla el informe privado.Entre Ríos presenta un valor de $22.000 en promedio por persona adulta. Sin embargo, el BCRA en el último Informe Monetario Mensual 04/2020, señaló que el circulante en poder del público creció un 8.5% en términos reales. En términos macroeconómicos se define como una demanda de dinero por parte del público. Según el Presidente del Central, Miguel Pesce, indicó que el comportamiento estuve influenciado por las medidas económicas que viene adoptando el gobierno. Los retiros del efectivo de las cuentas bancarias en el último mes, son motivos precautorios.Es dable destacar, que "el aumento de la demanda de dinero no es solo por motivos precautorios sino también por especulación y transacción. Como describimos en el primer acápite, la caída de la tasa de interés en términos reales, sin duda es muy influyente en el retiro de los depósitos y aumento de la demanda de dinero", afirma.Asimismo, en dicho informe, se pone en relieve un expansión del 3.7% - en términos reales e intermensual- del crédito en pesos al sector privado. Mientras que el incremento interanual de los préstamos al sector privado alcanzó la cifra de 34.3%. La demanda tuvo traccionada con las necesidades de fondos líquidos por parte de las empresas para cumplir con las obligaciones mensuales y capital de trabajo. No tuvo igual comportamiento, los créditos en moneda extranjera, que se verificó una caída del 5.7% (530 millones de dólares) acumulando una contracción de 45.8% de manera interanual.