El dólar blue bajó $3 y cerró a $124

El Banco Central debió vender este jueves cerca de u$s100 millones para sostener al dólar oficial frente a una "demanda muy intensa" en un mercado que continúa atento a la evolución de las negociaciones del canje de deuda y el nivel de reservas, que cada día sufre una mayor presión.



La autoridad monetaria lleva vendido alrededor de u$s1.200 millones en lo que va de mayo, considerando que el jueves el nivel de reservas había terminado en los u$s 42.510 millones.



Pese a las ventas de hoy, el dólar turista -con el 30% de recargo por el impuesto PAÍS- subió ocho centavos a $91,90, en agencias y entidades financieras de la city porteña, ya que la cotización promedio del billete minorista en los bancos (sin el impuesto) avanzó seis centavos a $70,69, según promedio de Ámbito.



Por su parte, el dólar en el Banco Nación cerró estable a $70,25, mientras que en el canal electrónico se ofreció a $70,20.



El billete acompañó el recorrido del Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa subió nueve centavos a $68,45, precio establecido por el Banco Central, en una rueda con una demanda muy intensa que no tuvo contraparte adecuada del lado de la oferta genuina. El Banco Central, en este sentido, vendió u$s100 millones (equivalente al 40% de lo operado en el mercado)



Desde temprano se activaron las ventas oficiales destinadas a atender los pedidos de compra autorizados en una jornada que pareció tener impacto del proceso de cierre de posiciones que vencen el viernes, el último día operativo del mes.



El valor fijado por la autoridad monetaria para hoy, en los $ 68,45 marcó el máximo de la fecha y un nuevo máximo histórico, siempre de la mano de la regulación oficial. El Banco Central estuvo nuevamente activo en los mercados de futuros, con ventas que tuvieron el objetivo de proveer cobertura para diluir parcialmente la presión sobre el contado.



En este contexto, el volumen operado subió casi 20% a u$s226 millones.



"Sin variar la magnitud de los ajustes diarios, el Banco Central consigue que la variación del tipo de cambio mayorista en la última semana de mayo sea la más baja de los últimos tiempos, un dato que confirma la pretensión oficial de acotar la variación de los precios como una estrategia más conservadora para evitar saltos más bruscos en la cotización del dólar", destacó el analista Gustavo Quintana.



Añadió: "una relativa mejora de las monedas regionales frente al dólar estadounidense reducen transitoriamente la distancia entre el ajuste internacional de los mercados y el ritmo de actualización en el plano local en una instancia que todavía no despejó todas las dudas sobre la economía mundial".



Durante la rueda, la autoridad monetaria efectuó la subasta de Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días de plazo, que cerró con una tasa anual de política monetaria de 38%.



El monto adjudicado a 28 días fue de $ 102.000 millones a una tasa máxima, mínima y promedio de 38% anual. Dólar bursátil Luego de cuatro bajas consecutivas, el dólar CCL -que surge de la compraventa de bonos o acciones con el fin de hacerse de dólares y depositarlos fuera del país- subió un 2,6% ($2,85) a $112,69, por lo que la brecha con la cotización oficial mayorista se ubicó en el 64,6%.



A la par, el dólar MEP o Bolsa -misma operatoria que el CCL pero dentro de la Argentina- avanzó un 3,6% ($3,85) a $109,41, lo cual dejó un spread del 59,8% frente a la divisa que opera en el MULC.



Los tipos de cambios implícitos venían de retroceder casi un 4% en las últimas dos ruedas y tocar mínimos del mes, tras la decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de establecer un "parking" de cinco días hábiles a la compra de bonos, que condiciona sensiblemente los negocios del CCL y el MEP. Dólar blue En el segmento informal, el dólar blue bajó $3 a $124, según el promedio de Ámbito en cuevas de la City, con lo cual la brecha con el mayorista se ubicó en el 81,1%.



Desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, el dólar informal acumula un salto de $38,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50).



En el cierre previo, la moneda norteamericana en las "cuevas" había mostrado una caída de $2 al cortar con una seguidilla de cuatro aumentos consecutivos. Dólar futuro En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s529 millones. Todos los plazos nuevamente mostraron alzas, en especial a partir de octubre donde las subidas fueron mayores al 0,4%. El roll over entre mayo y junio se operó al final a una tasa en el entorno del 32% TNA. Mientras fin de año quedó operado a $59,15 (50,87 % TNA). Las posiciones abiertas acumulan u$s3.450 millones hasta fin de año.