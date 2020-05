Qué rubros de la economía podrán recuperarse más rápido luego de la cuarentena

Según un informe de Abeceb, habrá un crecimiento en la demanda de alimentos y artículos del hogar y muebles mayor que el que se esperaba antes de la cuarentena. Y caerá fuertemente para el sector de recreación."El impacto de la cuarentena en los ingresos tiene matices a nivel regional y esto determina en gran medida las decisiones de consumo de las familias, ya sea por pérdida de ingresos o restricciones de oferta., destacó el informe.El informe señaló que en la pospandemia a pesar de que el ingreso de los individuos se pueda mantener constante existirá una gran masa de consumo habitual que no podría materializarse debido a las restricciones impuestas por el aislamiento social.", indicaron.Además, con la recuperación parcial de los ingresos, los consumidores tendrán que recomponer algunos gastos que pudieron retrasarse como alquileres y servicios. Por otro lado, la actualización necesaria de bienes durables (como electrodomésticos) y la llegada del invierno traccionará la demanda de productos estacionales (como calefacción) e indumentaria.Por su parte, servicios domésticos y actividades de recreación son las que más demorarán en reaccionar.En el caso de recreación, se esperaba que subiera un 19,4 antes y ahora se prevé un 2,8%, siendo el más golpeado.Para alimentos, en tanto, se esperaba 26,7% y ahora se estima 30%. Y para electrónicos, la previsión pasó de 1,7% a 2%.El informe también midió el impacto de la cuarentena en los trabajadores. En este contexto, los trabajadores informales tienen mayor riesgo de ver reducidos sus ingresos que aquellos que se desempeñan en el sector formal, situación que se profundiza si, además, se dedican a actividades fuertemente afectadas.Según el relevamiento,Si se le suman los trabajadores que, si bien se desempeñan en el sector privado formal, lo realizan en actividades afectadas, la proporción llega a 53% o 55%.En Salta, las actividades afectadas representan más del 55% del empleo (comercio 19% y otras actividades relacionadas con el turismo, 8%). Mientras que Córdoba es la provincia con mayor riesgo de ingresos de la región pampeana. Los ocupados en actividades afectadas son más del 54% del total (industrias no esenciales, construcción y comercio representan el 37% del empleo).En San Juan y Mendoza, en tanto, cerca del 54% del total del empleo pertenece a actividades afectadas por la cuarentena y entre el 63 y 76% (Mendoza y San Juan, respectivamente) lo representan empleados informales e independientes. Finalmente, los partidos del Gran Buenos Aires tienen un 54,3% de empleos con alto riesgo de ingreso (con actividades afectadas) y un 33% con muy alto riesgo de ingresos (informales e independientes en actividades afectadas).Los asalariados que se desempeñan en el sector público tienen menos riesgo económico que aquellos que lo realizan en el sector privado", estimó el informe de la consultora.El conjunto de actividades esenciales puede resumirse en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca; y alimentos y bebidas), medicamentos y combustibles, actividades de salud (con algunas restricciones), servicios de comunicación y telecomunicaciones, algunos comercios, servicios bancarios, sector público y justicia, educación (sin asistencia presencial), servicios públicos (agua, electricidad, gas) y servicios de reparación de automotores, entre otros. Pero las actividades esenciales emplean a poco más del 35% del total.Entre las actividades más afectadas, comercio emplea al 17,4%, construcción al 9%, las actividades industriales no listadas como esenciales al 8% y alojamiento y comidas al 4%, de acuerdo a los 12,2 millones de ocupados en los aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares del cuarto trimestre de 2019.