Plan para la compra motos: Cuotas desde $3.000 y hasta 36 meses para pagarlas

Con la finalidad de impulsar las motos como un medio de transporte ideal para salir de la cuarentena, por permitir movilizarse manteniendo el distanciamiento, el Gobierno y las Cámaras que agrupan al sector, CAFAM y ACARA, diseñan una propuesta de préstamos para la compra de motovehículos.



"El Gobierno quiere que las motos sean una alternativa al servicio público de pasajeros, y por eso va a fomentar el uso de las dos ruedas, para que la gente pueda llegar a su trabajo más fácilmente", comentó Lino Stefanutto, titular de la Cámara de Fabricantes de Motos - CAFAM-.



"La idea es hacer un aporte de $1.200 millones que servirá para bajar la tasa de interés del mercado al 16%", comentó el directivo. Esta sería una de las primeras condiciones acordadas entre el sector oficial y el privado, que la tasa de interés esté por debajo del 16 por ciento.



Otra de las condiciones que se acordaron es que el crédito sea hasta $150.000 y se pueda devolver en 36 meses. Las cuotas serán de entre $3.000 y $5.000, comentaron desde Industria al sitio iProfesional. Puntos claves de la medida Entre los modelos que se podrán adquirir, se contemplan motos que no superen los $150.000, pero, además, deben tener un porcentaje de partes nacionales. Es decir, no alcanza con que sean ensambladas en la Argentina, sino que, además, deben tener diferentes elementos de fabricación nacional.



Por otro lado, cada marca podrá recomendar tres modelos para integrar como propuestas. Por ejemplo Beta propondrá dos scooter y una de 160cc.



Es decir, del total de compañías que operan en el mercado local, solo participarán aquellas que tienen modelos por debajo de los $150.000 y con una oferta limitada.



Dentro del monto que sea acordado para acceder al crédito, un elemento a tener en cuenta es que, como parte del mismo, se entregará una parte para la compra de un casco.



En este caso, al cliente se le otorgará un voucher destinado a un caso standard. Luego, como se trata de algo muy personal, podrá cambiarlo por otro que considere. Quiénes accederán al crédito Hay detalles que todavía se están definiendo, pero se hará un análisis de los ingresos de las personas para ver quien tiene posibilidad de pagar el crédito.



Los montos a otorgar "serán $80.000 o $150.000 de acuerdo a las condiciones del cliente. Será calificado por la entidad crediticia y podrá obtener el monto de acuerdo a su perfil", explicaron en CAFAM.



Por otro lado, no se definió si el préstamo se tramitará directamente con el banco o los concesionarios, detalle que se está estableciendo en estos momentos.



Consultados sobre las limitaciones a ciertas personas para tomar un préstamo, por ejemplo alguien que tenga un auto, se detalló que, por ahora, no hay restricciones, ya que alguien puede tener un vehículo pero es más caro el mantenimiento y por eso prefiere la moto.



En esta primera etapa, el plan para financiar motos será por seis meses, desde los primeros días de junio, o hasta agotar los $1.200 millones.



Luego, de acuerdo a los resultados, se verá como seguir adelante.



Según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) el número de unidades patentadas durante abril fue de 4335 unidades. Estos patentamientos han sido producto de las ventas realizadas antes del comienzo del aislamiento.



El acumulado del primeros cuatro meses arroja 71.720 unidades, un 47,7% menos que en el mismo período de 2019, que fue de 137.082



Carlos Movio, director de ACARA, dijo que "la actividad durante abril ha sido nula, con lo cual este pequeño caudal de operaciones corresponde al efecto arrastre de lo generado en los primeros días de marzo, y no es para sacar grandes conclusiones. Tenemos también algunas propuestas para intentar reactivar la actividad lo más rápido posible. Es positivo que continúa vigente el Ahora 12 al menos hasta el 30 de junio para comprar nuevas unidades. Ojalá sirva como medida de base para obtener otros beneficios que estimulen el sector", comentó.



Por su parte Stefanutto, dijo que la medida puede ayudar mucho a reactivar el sector.



"Creemos que impactará y traccionará mucho porque para un crédito de $90.000, pagar $3.000 por mes, es una buena ecuación", comentó.