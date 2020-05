Solo 9% de afiliados a prepagas usó su cobertura en cuarentena

La imposibilidad de realizarse numerosos estudios y consultas al principio de la cuarentena por el coronavirus y el temor al contagio luego, provocó entre otras razones que menos de un 20% de los afiliados a coberturas de salud privada utilizaran sus servicios.



Según el último estudio de Miobrasocial.com.ar, el 81% de los afiliados afirmó no usar los servicios disponibles durante el confinamiento. Entre quienes tienen una obra social el porcentaje de quienes no lo hicieron asciende a 91%, mientras que en los usuarios de prepagas es de 72%.



Respalda estos datos, una presentación que realizó la Comisión de Directores Médicos Asociación de Clínicas y Sanatorios ADECRA CEDIM, donde se refleja que la cantidad de consultas e intervenciones prácticamente todas cayeron entre un 50 y 75%, en una medición interanual.



Esta asociación de salud advierte que la postergación o descuido en el tratamiento pude tener consecuencias muy negativas en un amplio espectro de condiciones como diabetes, enfermedades reumáticas y autoinmunes e incluso la salud mental, indica El Cronista.



El informe de Miobrasocial muestra otro dato interesante. Del 19% general que sí utilizaron sus coberturas, el 76% la usaron para obtener descuentos en la compra de medicamentos en las farmacias, un 38% realizaron consultas virtuales con médicos y un 15% le dieron uso en casos de emergencias o porque acudieron a guardias de centros de salud.



Cabe destacar que no hubo encuestados que hayan expresado haber utilizado su cobertura por casos o sospechas de Covid-19.



"Actúa más que nunca como un seguro de salud, que la gente quiere tener no solo por la pandemia y el miedo que genera, sino por la consciencia de que la salud puede verse comprometida por otros factores y, ante la situación que vivimos, es importante estar cubierto ante eventualidades", comenta Ignacio Cámpora, fundador de la plataforma.



Quienes en este momento pueden sostener el gasto de sus coberturas, priorizan hacerlo por sobre otros servicios (cada persona podía priorizar hasta dos servicios): 89% prefiere abonar la prepaga por sobre otros pagos. Un 53% considera prioritario el seguro del auto, 31% la telefonía personal, 24% el Internet del hogar, 2% la televisión por cable y la suscripción a plataformas de contenidos virtuales y entretenimiento como Netflix o clases de gimnasio online.



Otro estudio reciente de la plataforma asegura que los afiliados a planes de medicina privada se le complicó pagar la factura por este servicio correspondiente al mes de abril: el 35% no pagó a término.



De ese total, el 21% directamente no pudo abonarla por las dificultades que presenta la coyuntura, mientras que el 14% lo hizo luego del vencimiento.



En tanto, quienes lograron abonar en término no le resultó sencillo hacerlo: el 43% manifestó que significó "mucho esfuerzo" cumplir con el pago antes del vencimiento.



La investigación de Miobrasocial.com.ar se realizó entre el 5 y 14 de mayo. Contó con la participación de 200 entrevistados que manifestaron ser afiliados de obras sociales (el 50% de los casos) y prepagas (el otro 50%). El 61% residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que el 39% vive en el interior del país. El 26% son hogares unipersonales; el 35%, parejas; y el 38%; familias compuestas por tres o más personas.



El interés por contar con una cobertura de salud privada durante la pandemia se observa también en un reciente informe de la plataforma ElegiMejor.com que refleja una encuesta en la que los usuarios que se contactaron para averiguar sobre planes de prepagas, un 43% dijo no tener ningún tipo de cobertura médica y un 20% de ellos se contactó para obtener un plan de medicina prepaga por temor al Covid-19.



Fuente: El Cronista