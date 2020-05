La UCA decidió no medir la pobreza en su nuevo informe: Explicaron los motivos

El nuevo informe "Empobrecimiento y desigualdades sociales en tiempos de pandemia" da cuenta de algunos efectos socioeconómicos que generaron las políticas económico-sanitarias en el contexto del COVID19 sobre los hogares del AMBA.



El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) en diciembre del año pasado, en medio del cambio de gobierno, habían anticipado el número de pobreza en 40,8% y estimaron también la medición del Indec. Sostuvieron que para el segundo semestre del año los números del Indec no podían "ser menores al 37 o 38%". Sin embargo, luego el organismo oficial midió la pobreza en 35,5%.Ahora, se generó polémica porque el Observatorio publicó un nuevo informe, denominado "Impacto social de las medidas de aislamiento obligatorio por Covid-19 en el área metropolitana de Buenos Aires", en el que decidieron no medir la pobreza.En ese sentido, argumentan que "analizan la situación de vulnerabilidad social en medio del aislamiento y la pandemia", y si bien se muestran el deterioro, decidieron no medir el número de pobres en el país.El director del organismo, Agustín Salvia, justificó esta decisión asegurando que la medición de pobreza de forma tradicional, a través de los ingresos, "se resiente en términos de validez y fiabilidad por la brusca y extendida caída experimentada en contexto de cuarentena tanto por la oferta como por la demanda de bienes y servicios".En el estudio, se pueden ver otros indicadores que dan cuenta de las actuales dificultades. Por ejemplo, el porcentaje de hogares con déficit de ingresos en el AMBA pasó del 13,5% en 2019 a 29,4% en mayo de 2020.En diálogo con, Salvia reconoció que habían realizado una estimación de la pobreza que arrojaba "alrededor de un 45% a mediados de abril". "El problema es que la gente no accede a la canasta, pero no sabemos si porque no quiere o no puede. Hay productos que no están disponibles y otros que no tienen precio", justificó Salvia.