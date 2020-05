En abril las compras online superaron a las que se hicieron durante todo el 2019

El comercio electrónico, que venía con números de crecimiento en los primeros meses del año, tuvo un fuerte despegue de la demanda en la cuarentena.El explosivo crecimiento de la facturación en abril fue mayor al incremento que se dio durante todo el año pasado, donde el sector tuvo un aumento del 76%.Sin embargo, la contracara de la expansión en las ventas fue un aumento en los días que demora la entrega de los pedidos.Las demoras se generaron tanto por el crecimiento del volumen de pedidos como por la aplicación de nuevos protocolos de higiene."La industria puede procesar un incremento en el volumen, como se vio en eventos como Hot Sale y Cyber Monday, pero en este caso el pico de la demanda fue por un hecho no esperado. La imprevisibilidad de lo que pasó es una de las grandes explicaciones del por qué el servicio, en algunos casos, fue deficiente. Habrá que trabajar mucho en eso, pensando en el futuro", explicó Alberto Calvo, presidente de la CACE.sino también el armado de los pedidos donde se producen cuellos de botella", agregó Gustavo Sambucetti, director institucional de la cámara.En los resultados del estudio realizado por la CACE y la consultora Kantar se diferencian dos etapas bien marcadas de la cuarentena: antes y después de la apertura del comercio electrónico para todos los rubros y no solo los esenciales."Estos resultados confirman que el comercio electrónico en Argentina avanzó en las últimas seis semanas el equivalente a dos años, tanto en oferta como en demanda. Esto significa que miles de personas y empresas compraron y vendieron por primera vez en su historia", sostuvo la CACE en el informe del estudio, que se realizó entre 86 empresas socias de la entidad sin tomar casos de firmas del sector turismo.Entre las empresas que venden productos esenciales, como los supermercados, la facturación creció un 149% en abril. Y las ventas por comercio electrónico en estos rubros pasaron de representar el 2% del total de las ventas a un 12% del total. En el sector de electrónica, durante abril, la facturación creció un 272% y en indumentaria un 10%. Este rubro venía con una caída de 17% en las semanas previas.Por la situación, las autoridades de la cámara que agrupa a las empresas de comercio electrónico decidieron postergar la edición del Hot Sale, que estaba previsto para mayo y finalmente se trasladó al 6, 7 y 8 de julio. Aunque las empresas reconocen que el poder adquisitivo de los consumidores estará reducido por los efectos económicos de la pandemia, esperan que puedan sostenerse las ventas de años anteriores, sobretodo por consumo que fue suspendido durante estos meses de aislamiento."Esta crisis va a tener impacto aunque no sabemos que tan profundo. Muchas empresas se están anticipando a un consumidor más racional y que en su nuevo patrón de consumo desista de comprar algunas cosas o haya un trade off hacia productos de precios más bajos. Las que entiendan ese comportamiento del consumidor van a tener una ventaja competitiva", explicó Calvo."Los estudios muestran que el argentino medio no desiste de viajar y lo sigue teniendo como prioridad. En función de las medidas de seguridad, la gente dice que volverá a viajar cuando pase la pandemia. Las empresas salieron con promociones y descuentos muy agresivos. Pero no hay por ahora ninguna medición, tiene que haber una apertura fuerte para que puedan remontar sus actividades", agregó el ejecutivo.La Cámara lanzó "Tiendas CACE", un directorio para promocionar a las tiendas que comercializan por Internet. Está orientado a apoyar a todos aquellos comercios que están afectados por la crisis económica producto de la pandemia. La participación en el directorio es gratuita.