"Ninguna crisis fue como esta", dijo la propietaria de una florería

Marta lleva 47 años en el rubro en la ciudad de Gualeguaychú. Destacó que han recibido llamados a las tres o cinco de la mañana de la mañana para un servicio fúnebre, "y tenés que salir a atender el pedido, armar las coronas y enviarlas"."En el tiempo que estuvimos cerrados, atendimos los pedidos por teléfono y previo aviso a las autoridades pertinentes enviábamos las ofrendas florales", aseguró Marta.Desde que se inició la cuarentena el servicio para los velatorios ha sufrido un duro golpe, debido a que la duración de los mismos es mínima, al igual que la concurrencia de familiares y amigos de la persona fallecida. Por ende, los pedidos de coronas son muy escasos.Reveló que cada vez que tienen que salir con un servicio en horas de la noche, fuera del horario en que pueden abrir, "llamamos a la policía para informar que vamos a salir y hacemos nuestro trabajo sin mayores inconvenientes".Señaló queTodo lo que se hace es con flores locales. Mis colegas, especialmente, una me iban proveyendo e iba laburando con eso".Contó que en los lugares de producción,, dado que tienen un tiempo de corte y luego del mismo unos días para comercializar".Aclaró que a las "flores no se las puede colocar en una cámara de frío y esperar que pase la tormenta. Lamentablemente, muchas variedades, algunas importadas, fueron trilladas antes que se pudran".En la actualidad, traer flores importadas a la ciudad es inviable, más allá de las medidas de bioseguridad, por los altos costos.Marta explicó que en el caso de las rosas "se trabaja con variedades nacionales y otras importadas, entre ellas las ecuatorianas, teniendo cada variedad diferencias en el precio".La comerciante indicó queContó que los mayores ingresos de una florería pasa por las coronas, $3.500 cada una, y desde hace un tiempo las ventas bajaron notoriamente al igual que los ramos de flores.Al estar el cementerio cerrado nadie puede llevar flores a sus muertos, y las iglesias (los otros principales clientes) están sin realizar celebraciones, razón por la cual "estamos trabajando sólo en el armado de ramos para regalos, o bien, alguna persona que quiera tener un jarroncito con flores".Pese a la crisis sanitaria y económica, Marta, indicó. Los únicos que me apoyan son los propietarios del local que entienden la situación, pero lo demás no varió, e"El futuro no asoma como promisorio, peroal momento crítico que vivimos", dijo finalmente Marta. (El Día)