La UCA advierte sobre una "sociedad más pobre" por la cuarentena

"Hay un diagnóstico bastante complejo porque la crisis antes de la cuarentena ya era profunda, con un 38,4 por ciento de población pobre", indicó el experto, quien alertó sobre un "shock al sector informal" por la cuarentena.



Al sostener que hay un presente "complicado" para la Argentina, argumentó que "más allá de un conjunto de transferencias de ingresos hacia los sectores más pobres, hay un párate económico muy importante en la actividad informal, que también afecta al segmento de PyMEs y al mercado interno".



"La mitad de la población ocupada en Gran Buenos Aires está paralizada. El 75 por ciento de los sectores pobres está en esa situación y lo único que tiene es la transferencia de ingresos del Estado que ayuda, evita el colapso y mantiene la paz social, pero no se constituye en la posibilidad de generar un desarrollo humano integrado y, mucho menos, un proyecto de vida", evaluó el académico que conduce el Observatorio de la Deuda Social.



"Tenemos en este momento una sociedad más pobre", aseguró en declaraciones radiales y estimó que puede llegar a superar el 50 por ciento la medición, aunque aclaró que al volver a la normalidad, bajará de ese nivel.



Además, consideró que hay una parte de la clase media que "pasó a ser pobre" en un contexto en el cual "no hay un horizonte para el día después en términos de cómo se reactivará el mercado interno, cómo se generará empleo en la PyMEs, cómo se recuperará el empleo informal y una nueva normalidad porque las familias requieren de su trabajo".



"Todavía no hay claridad respecto de cómo se reactivará la economía", apuntó y analizó que "no es imposible levantar la cuarentena".

NA