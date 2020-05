Acreedores aceptan prórroga, pero reclaman diálogo "inmediato" al gobierno

El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, que está liderado por los fondos internacionales BlackRock, Ashmore y Fidelity, celebró la extensión de las negociaciones con la Argentina por la deuda, pero reclamó una discusión "directa e inmediata entre las partes".



"La Argentina anunció que extenderá por segunda vez su oferta de canje inicial, y los medios de comunicación informaron que la Argentina no realizará los pagos de intereses vencidos de sus bonos", indicaron los bonistas.



En ese sentido, consideraron positivo que la Argentina "haya expresado una intención de trabajar con los acreedores, pero las acciones hablan más que las palabras. Durante el último mes, la Argentina no ha tenido prácticamente ninguna comunicación sustancial con sus acreedores".



En un comunicado difundido este viernes, los tenedores de títulos argentinos que entran en el proceso de canje señalaron que "si bien la falta de pago de intereses por parte de la Argentina resultará en defaults en las distintas emisiones de bonos, el Grupo entiende que Argentina ha expresado su intención de conversar con los acreedores durante la próxima semana para tratar de encontrar una solución integral".



El Gobierno anunció que no pagará 503 millones de dólares que venden este viernes, y que extendió hasta el 2 de junio las negociaciones para lograr un acuerdo de reestructuración de la deuda emitida bajo legislación extranjera.



"El Grupo cree que el camino hacia una transacción que cuente con el respaldo de los acreedores y que mitigue el impacto del incumplimiento inminente es a través de una discusión directa e inmediata entre las partes, y el Grupo insta a Argentina a participar en esas discusiones", resaltaron los bonistas.



Y garantizaron que permanecen "listos y dispuestos a colaborar de buena fe con el Gobierno, y están comprometidos a encontrar una solución responsable a las dificultades financieras actuales de la Argentina que sea consistente con sus responsabilidades fiduciarias ante los millones de personas que les encomendaron invertir en su nombre".



El Grupo Ad Hoc es uno de los tres en los que se dividieron los bonistas y está conformado por fondos que manejan unos 16.700 mil millones de dólares en bonos argentinos, casi un 25% del total de títulos que el Poder Ejecutivo quiere reestructurar.