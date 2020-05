Los jardines de infantes y maternales también podrán acceder al ATP

El Ministerio de Educación de la Nación aseguró este jueves que los jardines de infantes y los jardines maternales de gestión privada podrán continuar con el proceso de adhesión al Programa de Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP), en el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19.



De acuerdo a la entidad, más de 420 mil empleadores ya solicitaron esta asistencia para pagar los salarios de los cuales 2393 son jardines con 125.390 trabajadores.



Para inscribirse, los empleadores deben ingresar con su clave fiscal y adherir al servicio "Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción" en la página web de AFIP.



El programa es una de las herramientas previstas por el Estado para amortiguar el impacto económico del aislamiento social preventivo y obligatorio fue extendido este jueves hasta el martes próximo.



La entidad que conduce Mercedes Marcó del Pont, subrayó que "todas las empresas deberán inscribirse, incluso aquellas que hubieran realizado el procedimiento el mes pasado".



De acuerdo a datos aportados por esta institución, alrededor de 250.000 empleadores ya se registraron para acceder a la nueva etapa de asistencia estatal para el pago de los salarios de más de 3 millones de trabajadores.



El pasado 18 de mayo, se actualizaron los requisitos de acceso a este programa, los cuales que fueron establecidos por el Comité de Evaluación y Monitoreo.



De esta manera, los trabajadores de las empresas deben estar inscriptos en una rama que haya estado afectada por las medidas del aislamiento social y la facturación de las firmas entre abril de 2019 y abril de 2020 no podrá registrar una variación superior al 5%.



Esta determinación de la AFIP en conjunto con la cartera de Educación es una solución a un reclamo que varias entidades escolares privadas realizaron en los últimos días al no poder afrontar los salarios de su personal.



Trotta, a su vez, reiteró en varias oportunidades que "no se regresará antes de agosto próximo a las clases presenciales".