Un 40% de las pymes de economías regionales no pudo pagar los salarios de abril

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destaca que las pymes de las economías regionales necesitan US$812 millones en capital para subsistir en medio de la pandemia de coronavirus, que provocó serios problemas económicos entre los productores del sector para la adquisición de insumos, pagar sueldos y servicios públicos, por ejemplo. Entre otras dificultades, un 40% de los productores que tienen pymes en las economías regionales no pudo abonar salarios el mes pasado.



Si bien las actividades relacionadas a la producción y la distribución de alimentos están exceptuadas de cumplir la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional, hubo una fuerte descapitalización que puso en serios problemas a los productores por no haber trabajado "con normalidad". Entre algunas de las falencias que acrecentaron la brecha también está el impedimento de cobrar cheques, exportar, vender y acceder a programas oficiales.



A partir del relevamiento de CAME surgió el dato de que "hay un 11% de productores que no pudo cosechar o producir y el 48% aseveró que lo hizo parcialmente". En conjunto, aseguran que esa caída responde a la falta de producción y ventas, por lo que los productores de las pymes estarán necesitando capital de trabajo.



"El 82% de los pequeños y medianos productores tuvo dificultades para comprar materias primas o insumos, ya sea por dificultades en sí o por retrasos en la entrega. Así, los problemas en el abastecimiento aparecen como un punto de incipiente conflicto. Mientras que el 40% no pudo abonar salarios el mes pasado. Del 60% de los que sí los pudieron pagar, hubo un 37,4% que los pagó con fondos propios", refleja el documento.



La situación también se presentó en las obligaciones impositivas y en el pago de servicios públicos, en donde las dificultades más mencionadas dieron cuenta que el 29% de los productores no pudo pagar la luz, gas y agua de abril. Asimismo, en la responsabilidad impositiva se refleja que el 55% de los productores pudo afrontarlos mientras que el 45% restante no.



Además, el informe destaca que el 63% de las explotaciones agropecuarias nacionales corresponden a economías regionales, las que anualmente invierten alrededor de US$4200 millones en concepto de capital de trabajo, sin considerar amortización.



El sector emplea, aproximadamente, entre 900.000 y un millón de trabajadores, lo que representa el 70% de la mano de obra rural que en 2019 exportó más de US$7200 millones.



Dentro de las cadenas exportadoras, el 74% planteó dificultades para realizar las operaciones debido a la tramitación de autorizaciones y registros y la volatilidad del tipo de cambio. Además, se sumó una caída en la demanda de los productos.



De la misma forma, el sector abastece a la mesa diaria de los argentinos con frutas, verduras, carnes, leche y arroz, entre otros alimentos, por tal motivo, remarcan "la importancia de mirar hacia su interior".



CAME elevó el informe al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. "El trabajo incluye una encuesta finalizada el 12 de mayo pasado, entre 283 pequeños y medianos productores de más de 20 complejos productivos de todo el país", señaló.



Algunos de los sectores que fueron incluidos en el relevamiento de los datos son: avícola, vitivinícola, frutícola, lácteo procesado, citrícola, apícola, hortícola, entre otros.