Deuda: grupo más duro de acreedores dice estar dispuesto a reducir exigencias

El grupo BlackRock, uno de los acreedores con postura más inflexible y que rechazó de plano la oferta inicial del Gobierno para reestructurar la deuda, aparece ahora dispuesto a reducir sus exigencias en el marco de las conversaciones contrarreloj que mantienen los bonistas con el Gobierno para alcanzar un pronto acuerdo.



Según consignaron las agencias Reuters y Bloomberg citandos fuentes off de record, el fondo de inversión está dispuesto ahora a bajar a entre 50 y 55 centavos por cada dólar la oferta de reestructuración de deuda hecha a Argentina.



Además, elevó la propuesta a su comité de acreedores, el AD Hoc que integran además Ashmore Group Plc., Fidelity Investments y T Rowe Price Group y que en el primer tramo de la negociación había presentando la única contraoferta a Argentina.



Ese grupo ostenta el 25% del total de la deuda argentina en renegociación. con bonos por unos u$s 17.000 millones.



La tasa de recuperación, que comprende a todos los bonos involucrados en la reestructuración de la deuda de u$s 65.000 millones, sería inferior a los cerca de 59 centavos propuestos en la contraoferta original del comité, señalaron a Reuters y a Bloomberg una fuente familiarizada con las conversaicones que pidió ser no identificada dado el carácter confidencial de esos intercambios.



Los otros miembros del Grupo Ad Hoc de bonistas de la deuda estaban ahora considerando la sugerencia y BlackRock tendría una respuesta el mismo miércoles, añadió la fuente a la agencia internacional.



Cronista.com.