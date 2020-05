En medio de la presión cambiaria, cayeron las reservas del Banco Central

Las reservas internacionales del Banco Central cayeron el martes US$ 66 millones y perforaron de ese modo el piso de los US$ 43.000 millones. La autoridad monetaria dio a conocer que este martes se ubicaron en US$ 42.981 millones.



En el inicio de semana, las reservas se habían posicionado en US$ 43.047 millones, por lo que en un día percibieron una merma de US$ 66 millones, de acuerdo con los datos oficiales.



A lo largo del mes, mostraron una disminución que supera los US$ 580 millones en medio de la presión cambiaría por la crisis del coronavirus y la incertidumbre respecto de la deuda argentina.



En ese escenario, el Banco Central optó por intervenir en el mercado para controlar los movimientos del dólar y moderar el incremento, que en la región fue superior.



Este martes, se registró una fuerte presencia oficial en el mercado de futuros ante el crecimiento de las expectativas de devaluación.



Ese nivel de reservas no era registrado desde enero de 2017, cuando las arcas del organismo oscilaban entre US$ 39.000 y US$ 40.000 millones.