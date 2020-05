Por la cuarentena, hubo sectores económicos que tuvieron caída de hasta 75 %

los sectores más perjudicados fueron:

, elaboró un informe en el que analiza la situación actual de los sectores de la economía en el actual contexto de cuarentena y detalla las medidas tomadas desde el Gobierno para afrontar la situación.En primer lugar, traza una radiografía de los ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción). Ya fueron aprobados los pagos del salario de 2,2 millones de empleados de 247.000 empresas, con especial foco en las pymes.De esta forma, asegura el texto, la población argentina que vive en un hogar en el que al menos una persona percibe un ingreso proveniente del Estado es el 89%. A los planes ya existentes, como jubilaciones, AUH o salarios por empleo público, se sumaron el IFE, con más de 8 millones de beneficiarios, y el mencionado ATP.En cuanto a la actividad productiva, las caídas fueron pronunciadas, teniendo en cuenta los datos obtenidos de las empresas que pidieron asistencia. Durante marzo, la contracción de la industria fue del 16,8% interanual y la de la construcción llegó al 46,8%.Hubo, sin embargo,Es decir, el porcentaje de trabajadores habilitados dentro del empleo privado formal. Mientras que al inicio de la cuarentena eran el 43,1%, al 13 de mayo llegaron al 66,4%.Finalmente, el informe realiza un "semáforo de la producción", en el que cuatro sectores tuvieron un rendimiento positivo durante estos meses, ya que se adaptaron bien o su actividad no fue afectada negativamente por la pandemia. Estos fueron:. En marzo aumentó un 21,8% interanual la venta de medicamentos.. La producción aumentó un 3,4% interanual en marzo. Además, las exportaciones lo hicieron en un 7,8%.. Es una de las pocas ramas industriales que creció en marzo, con un 3,8%.. El crecimiento en marzo fue del 11,3%. Buena parte de la producción agropecuaria funcionó con normalidad a pesar de la cuarentena.A continuación,Se trata de la refinación de petróleo, los químicos y los vinos.Finalmente,Siderurgia: caída del 74,6% en abril.Aluminio: 11,9% de contracción en marzo.Automotriz: no se produjo un solo auto en abril, por lo que la caída fue del 100%.Minerales no metálicos: 40,7% de caída interanual en marzo.Maquinaria y equipo: la facturación declarada cayó un 59% interanual al 12 de abril.Molienda de oleaginosas: 7,2% de caída en marzo.Textiles: la contracción en marzo fue del 29,6%.Otros alimentos: Frutas, hortalizas y legumbres tuvieron una baja del 19,4% en marzo.Alojamientos en hoteles: desde el 12 de marzo la caída fue del 75%.Fuente: El Cronista.com.