Estaciones de servicio repuntan las ventas pero no llegan al 40 por ciento

Pedido para el GNC

La flexibilización de la cuarentena tras el ingreso a la Fase 4 de la pandemia, generó un mayor movimiento en las calles de la capital entrerriana y esto se ve reflejado en las estaciones de servicio que si bien han repuntado en las ventas, afirman que están pasando por una situación complicada.Alejandro Di Palma, propietario de una estación ubicada en Avenida Laurencena, recordó que "iniciamos este proceso de cuarentena con un 10 por ciento de las ventas caídas, fue evolucionando en este último tiempo y en este momento estamos rozando el 40 por ciento".En diálogo con el programade, dio cuenta que los fines de semana, cuando la actividad comercial se frena, "se nota mucho la caída. En nuestra estación de Laurencena, que históricamente tiene mucho movimiento de noche, notamos una caída importante".A pesar de esta evolución en el consumo del combustible, Di Palma afirmó que "estos números representan un valor complejo porque con esto claramente no alcanzamos a cubrir ni de casualidad los costos más básicos".Por otra parte, el estacionero explicó que para las estaciones de GNC solicitaron a Enersa y el EPRE "que se les exima en el importe total de la tarifa, del pago del 50 por ciento que son costos por un contrato de potencia convenida y una negociación sensata, acorde a la emergencia, para el pago de las facturas de gas".Respecto al combustible líquido, indicó que "no podemos pedir nada porque las petroleras no están dispuestas a entregar absolutamente nada, seguimos siendo los financistas de la ventas minoristas de las petroleras, estamos corriendo con esos costos y eso te pone en una situación infinitamente peor que la de las estaciones de GNC, en la coyuntura".Finalmente, Di Palma mencionó que "la prioridad es pagar salarios y evitar el cierre de estaciones. Toda nuestra ingeniería está puesta en eso".