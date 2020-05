Federación Agraria cuestionó las restricciones de acceso a crédito

Al igual que Farer, la Federación Agraria Argentina criticó que el Gobierno nacional haya restringido el crédito a tasa subsidiaria a productores que tengan almacenado más del 5 por ciento de la cosecha de trigo o soja.



En diálogo con APF, el vicepresidente de la entidad, Elvio Guía, calificó la medida de "inconsulta" y aseguró que el sector productivo necesita que "se dinamice y pueda invertir para reactivarse rápidamente".



"Lo que más molesta es que las medidas que toma el Gobierno sean totalmente inconsultas, siendo que cuando tuvimos la primera reunión con el Presidente luego que asumiera, nos aseguró que iban a consensuar todas las cuestiones", recordó Guía a raíz de la medida anunciada por el Banco Central la semana pasada.



En diálogo con esta Agencia, primeramente advirtió que los créditos a tasa subsidiaria del 24% se trata de una medida que llega "tarde y mal", a la que la mayoría de los productores representados por Federación Agraria no ha podido acceder: "Lo que necesita el sector productivo es que se dinamice, que se trabaje y se pueda invertir para se reactive rápidamente", mencionó.



Y en ese sentido, rechazó que se restrinja el acceso al crédito a aquellos productores agropecuarios que tengan almacenado más del 5 por ciento de la cosecha estimada de trigo y/o soja: "Por el contrario, se debe incentivar al productor a que lo tome para invertir en la nueva cosecha. Sabemos muchos han quedado endeudados o con las cuentas muy justas como consecuencia de que el rinde no ha sido parejo en la provincia", explicó. La dinámica del sector durante la cuarentena Por otra parte, Guía se refirió a cómo afectó al sector la declaración de la cuarentena en el marco de la pandemia por coronavirus, y si bien marcó que "al principio los trabajos se realizaron con algunas dificultades como consecuencia de las restricciones a la circulación", el sector productivo pudo volver a trabajar con normalidad rápidamente.



No obstante, reveló que las economías regionales y mercados de cercanía "han tenido muchos problemas y los seguirán teniendo, ya que muchos productores vendían sus productos en mercados y ferias que hoy permanecen cerradas".



"También nos encontramos con algunas dificultades en los puertos, que se agravaron con la bajante histórica de los ríos", dijo y agregó: "Además, los pequeños y medianos productores se están viendo afectados por la caía de los precios internacionales porque no se están posicionando en los mercados futuros, y no tienen herramientas en cantidad ni financieras para hacerle frente al parate", dijo y reiteró que "el acceso al crédito termina siendo fundamental".