De Mendiguren: "Tenemos que mantener vivas a las empresas para la recuperación"

El titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, aseguró que el principal objetivo es "mantener a las empresas vivas para el día después de la pandemia", y que allí están enfocadas las políticas de asistencia financiera de la entidad.



En diálogo con El Cronista, De Mendiguren enfatizó que "no hay salida en un cementerio de empresas" y precisó que "tienen que estar vivas para la recuperación el día después de la pandemia.



En ese sentido, resaltó los esfuerzos que está haciendo el Poder Ejecutivo para sostener a las unidades productivas afectadas por la cuarentena, si bien admitió que la implementación de los créditos al 24%, garantizados por el Fondo de Garantía Argentino (FoGAr) "fue más lenta de lo que pensábamos".



Tras recordar que el Ministerio de Desarrollo Productivo aportó $ 30.000 millones para que el FoGAR pueda garantizar hasta $ 120.000 millones en créditos, señaló que "hasta ahora se dieron créditos a 30.900 pymes por más de $ 30.000 millones". Y recordó que el Gobierno "ya anunció que los créditos al 24% van a estar disponibles también en mayo, por lo tanto las pymes tienen que saber que esas garantías siguen estando disponibles".



Consultado sobre cómo se prepara el banco para sostener a las empresas que quedarán muy golpeadas o incluso a punto de cierre tras el coronovirus, el ex titular de la UIA y ex ministro de la Producción nacional explicó que son conscientes de la profundidad y lo inédito de la crisis.

"En ese escenario, reaccionamos rápido y ajustamos las prioridades iniciales, que era apuntalar la inversión productiva en sectores con capacidad o potencialidad exportadora, dada la necesidad que el país tiene de dólares". Por ello, por primera vez en la historia del banco se lanzó una línea de capital de trabajo no asociada a una inversión o al descuento de documentos.



"Lo hicimos rápido y al 19%, para poner una pauta clara al mercado, en un contexto donde predomina como pauta el 24% de tope que puso el Banco Central", dijo De Mendiguren. E indicó que ya se colocó toda la línea "justamente, porque entendemos que hoy la prioridad es salvar a las empresas".



En abril, el BICE se lanzó al mercado de cheques diferidos, logrando una participación de hasta el 13%, a una tasa promedio del 17,9%, cuando el mes anterior la tasa había llegado al 32%.



En cuanto a la prefinanciación de exportaciones, una de las líneas de asistencia habituales del BICE, De Mendiguren afirmó: "Cuando llegamos al banco nos encontramos una tasa de 15% para los créditos en dólares para prefinanciar exportaciones. Era una tasa para no prestar", admitió.



"La bajamos para clientes con estas líneas activas a 6,5% para Mipymes y 8,5% para empresas grandes". Y enfatizó que en un contexto que no se presenta fácil, en especial por el impacto de la pandemia en el comercio internacional, "es importante que apuntalemos a las empresas que tienen capacidad exportadora, para que puedan sostener sus mercados".



Consultado sobre si era momento para modificar el actual esquema de retenciones y reintegros a las exportaciones, frente a empresas que quedarán debilitadas por la pandemia, De Mendiguren señaló que "en Argentina a veces discutimos la ruta sin saber adónde vamos" y ratificó que para el Gobierno nacional el sistema debe estar orientado a fomentar la agregación de valor, con foco tanto la exportación como en el mercado interno.



Y precisó: "Las retenciones y los reintegros son un elemento entre muchos, y en una crisis repentina y dinámica como ésta es difícil tocar variables aisladas porque el escenario es cambiante".



A continuación buscó endulzar los oídos de los exportadores. "Una vez que volvamos a alguna normalidad en los próximos meses y podamos volver a ordenar la macroeconomía, vamos a tener que discutir qué instrumentos necesitamos para el país desarrollado que queremos".



Cronista.com