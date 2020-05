Más del 46% de los comercios tuvo problemas para pagar el alquiler en mayo

Más de 12% no pagó

El Centro de Estudios Inmobiliarios de Entre Ríos (CEIER) realizó una encuesta, en base a datos brindados por los matriculados que revela la situación de los alquileres en el mes de mayo.y da cuenta de la difícil situación que afronta el sector comercial frente a la pandemia y la consecuente falta de actividad, debido a la aislamiento social y obligatorio.El trabajo da un panorama del mercado de los alquileres en vivienda, alquileres comerciales afectados por la pandemia y comerciales no afectados por la pandemia. Además, se identificó dentro de cada segmento del mercado de alquileres, la proporción de alquileres que fueron pagados en término y los que presentan dificultades para abonarlos.La encuesta da cuenta que en el, de un total de 1506 unidades habitacionales, el 85,2% pagó en término el alquiler;. Entre ellos, se puede mencionar que el 2,3% realizó un pago parcial, y elLa encuesta realizada por el Centro de Estudios Inmobiliarios de Entre Ríos, incluyó la consulta sobre la afectación por la cuarentena de acuerdo al rubro comercial. Un dato que resulta relevante es que de un total de 248 locales en alquiler, solo el 72,18% está ocupado.En este caso,, el Centro de Estudios Inmobiliarios de Entre Ríos (CEIER), pudo establecer que sobre 167 locales,del local, se confirmó a Elonce. Al respecto, el informe estableció quedel local.Asimismo, se indicó en la encuesta que el 53,89% pudo pagar en término.La encuesta también indagó respecto de los motivos de falta total de pago del alquiler de las unidades comerciales afectadas por la pandemia. La mayoría adujo problemas económicos.Finalmente, se dieron datos del pago de locales comerciales no afectados por la cuarentena, sobre el total de 161 locales.. De los cuales, el 14,29% pagó de manera parcial y el 6,21 por ciento no abonó los alquileres.Los efectos económicos que generarían la pandemia y la cuarentena se sentirán con fuerza hacia fin de año en el sector comercial. Según un relevamiento realizado por el Centro Comercial e Industrial de Paraná, "aún no hay cifras ciertas de la cantidad de locales en alquiler que están desiertos en el microcentro de Paraná", se indicó a(tales como calle Santos Domínguez, San Agustín, o Avenida Zanni), sino que cierra definitivamente sus puertas.El Centro Comercial e Industrial de Paraná sostiene que en el microcentro, existe alrededor de 650 locales destinados al comercio y, cifra que puede abonar una casa dedicada a la venta de electrodomésticos.Asimismo, la entidad indicó. Es decir, el 70% de lo recaudado es