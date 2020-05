Consumo: qué productos eligen los argentinos en la cuarentena

¿Qué es lo que paga la gente?

Permanecer en los hogares con trabajo remoto y sólo salir para ir al supermercado provocó importantes cambios en el comportamiento del consumidor, queta.desde que el Gobierno dispuso la cuarentena, el 19 de marzo.Según un estudio que la consultora Scentia preparó,, que los consumidores compran cuando están en la calle y se tientan al pasar delante de un kiosco. Sucede lo mismo con los chicles y las pastillas, que cayeron 34% y 19%, respectivamente.Los productos para limpiar el calzado tuvieron una baja del 43%, mientras que los aperitivos listos para beber, como pueden ser el Dr Lemon o el Pronto Shake, se vendieron durante la cuarentena un 41% menos. Los after shave, las barras de cereal, los budines, los chicles, los licores, los perfumes y el vodka completan la lista de los diez productos que más se resintieron producto de la pandemia.Pero también integran el grupo de los artículos necesarios las harinas, los polvos para preparar helado y planes, las pastas secas, los desodorantes de ambiente, el arroz, los productos enlatados y lácteos como dulce de leche, manteca y quesos semiduros y blancos.Integran el grupo de los artículos necesarios las harinas, los polvos para preparar helado y planes, las pastas secas, los desodorantes de ambiente, el arroz, los productos enlatados y lácteos como dulce de leche, manteca y quesos semiduros y blancos.Según manifestó ael director de Scentia, Osvaldo del Río, el primer dato que hay que tener en cuenta para entender el comportamiento de los consumidores durante la pandemia es la caída de ingresos que tuvieron, en promedio, todas las personas que hasta antes de la pandemia contaban con un haber. En marzo, ese número por mes ascendía a $950.000 millones aproximadamente, que se repartía entre 27 millones de argentinos.Tras el impacto del Covid-19, que hizo que muchos trabajadores vean reducidos sus ingresos por la cuarentena obligatoria, ese monto se redujo a $780.000 millones mensuales, a los que luego se le sumaron $78.000 millones más del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que alcanzó a más de 8 millones de beneficiarios. Es decir que hoy hay disponible para gastar casi $ 100.000 millones menos por mes.Sin embargo,, explicó Del Río. Hasta antes de la cuarentena, ya el consumo masivo más los productos frescos representaba el 32% del gasto de una familia por mes, por lo que se estima que ese porcentaje creció, aunque sobre un monto de ingresos menor.. Los datos de marzo y abril (crecimiento interanual del 16,2% y del 4,1%, respectivamente) fueron muy positivos por este contexto, pero el interrogante pasa por lo que pueda ocurrir cuando la cuarentena comience a flexibilizarse cada vez más y los argentinos vuelvan a su vida normal."Ya llevamos cuatro meses y el acumulado da un alza de las ventas en supermercados y autoservicios de 4,3%. Si siguen dando el Ingreso Familiar de Emergencia puede ser que el consumo no caiga tanto, pero en algún momento esta tendencia se va a frenar porque los consumidores van a tener que hacerse cargo de otros gastos que hoy no están enfrentando", consideró el analista. De todos modos, se animó a arriesgar que "deberían pasar cosas extremadamente negativas como para que el 2020 cierre en rojo, con el buen arranque que tuvo por la pandemia".Otro dato que refleja el estudio de Scentia es quepara evitar posibles contagios.Incluso, el mes pasado las grandes cadenas reflejaron una caída de las ventas en términos interanuales. De todas formas, los dos canales que más sufren la cuarentena son los almacenes y los kioscos, ya que venden muchos productos impulsivos.