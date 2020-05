La CGT aseguró que "por supuesto habrá paritarias" este año

El gremialista sostuvo que, a pesar de la crisis generada por la pandemia, "no hay una resignación a no discutir" aumentos salariales.

"Los sectores que están trabajando y no tuvieron la caída generalizada de otros ya están discutiéndolas", indicó en declaraciones radiales el también titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA).



En ese sentido, el ex diputado nacional subrayó que "no hay posibilidad de sostener una pérdida de salario en momentos en los que los productos aumentan".



"Por supuesto que habrá paritarias", enfatizó, pero aclaró que "el aumento tendrá que ver con la mirada que se da en cada una de las actividades".



Al ser consultado respecto de las modalidades de trabajo en el aislamiento y los sueldos de las personas que realizan "home office", resaltó que "está muy claro que se debe cobrar el 100 por ciento".



En tanto, el sindicalista destacó el acuerdo alcanzado con la Unión Industrial Argentina (UIA) porque "no se utilizara la causa de fuerza mayor para suspender personal sin pago y despedir" con la justificación de la pandemia.



El entendimiento contempla que quienes fueron suspendidos por la cuarentena cobren el 75 por ciento de su sueldo y Daer afirmó que servirá para "establecer un piso".



"No se rebajan salarios porque los que van a trabajar cobran lo mismo", señaló, al tiempo que apuntó: "Cuando llegamos al último tramo de la discusión, quedó la UIA sola del otro lado.



El resto de los empresarios no quiso establecer compromiso".



"Este piso luego puede articularse en cada una de las negociaciones colectivas por más", puntualizó y manifestó que ello sirve para que "no pase como en algunos sectores, que tenían un 55 por ciento del salario o acuerdos individuales en los que se pagaba el 30 por ciento".



Además, evaluó que, en medio de la compleja situación por el coronavirus, "todo el mundo tendría que tender a sostener los puestos de trabajo".



"Hay que generar los instrumentos para sostener la economía y esto es sostener el ingreso de los trabajadores y las empresas", insistió al referirse al acuerdo con industriales.



En tanto, criticó: "Puede haber opiniones de libres pensadores, que son todas respetadas, pero hay que estar con los pies sobre la tierra, mirando lo que sucede y la perspectiva de cada sector".



"La economía tiene fluctuaciones, pero a (el presidente) Alberto Fernández se lo va a reconocer como un Presidente que cuidó al pueblo", analizó.



NA