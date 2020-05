El dólar CCL y el MEP subieron, mientras el blue tocó su nivel máximo de $138

Las negociaciones por la reestructuración de la deuda, sumado a los estragos económicos que está provocando la pandemia de Covid-19, siguieron generando nerviosismo en el mercado durante esta semana, de hecho las brechas tocaron el miércoles su nivel más alto desde la hiperinflación de 1989, al ubicarse por encima del 86%.



En este contexto, los tipos de cambios implícitos anotaron un incremento en torno al 5% en la semana, pese a que este viernes acumularon su segunda baja consecutiva luego de que el Banco Central dispusiera nuevas medidas en su intento por frenar la escalada del dólar.



El dólar Contado con Liquidación (CCL) -que surge de la compraventa de bonos o acciones con el fin de fugar capitales del país- avanzó 5,3% ($5,97) a $121,32 en la semana, con lo que la brecha con la cotización oficial cerró en el 79,1%.



En ese mismo período, el dólar MEP o Bolsa -misma operatoria que el CCL pero dentro de la Argentina- trepó 4,3% ($4,97) hasta los $117,95, lo cual dejó un spread del 74,1% frente a la divisa que opera en el MULC.



"La brecha está relacionada con cierto nerviosismo en el mercado por la posibilidad de un default y la fuerte caída de la actividad económica en medio de la pandemia", destacó una fuente de un importante banco privado a Ámbito. "A esto se suma, que estamos hablando de un mercado chico", agregó.



"La brecha alta (por encima del 50%) complica por su nivel pero sobre todo por su vigencia en el tiempo; y ahora estamos en ese escenario", indicó. En la franja actual, la distorsión es preocupante: el agroexportador no quiere liquidar a la espera de un mejor valor (hoy con retenciones recibe $44 por dólar), mientras que los importadores se apuran a comprar; y eso lleva a un círculo vicioso".



La suba se produce pese a que, este viernes, ambos tipos de cambios cayeron un 1,2% y acumularon la segunda baja consecutiva luego de que la autoridad monetaria estableciera nuevas limitaciones en el mercado cambiario en su intento por frenar la suba del dólar.



El Banco Central (BCRA) decidió el jueves tras el cierre del mercado rehabilitar el depósito de cheques por ventanilla en los bancos y subir la tasa de interés por los plazos fijos en depósitos mayores a $ 4 millones hasta el 26,6% (TNA), lo que equivale a una tasa efectiva mensual de 2,22%.



También se sumó un incentivo a los bancos para que capturen depósitos DIVA (Depósito Interés Variable) que estén ligados a la cotización de cereales y oleaginosas como la soja.



Según explicaron desde el BCRA, son decisiones que "buscan garantizar la rentabilidad de los depósitos en pesos en el sistema financiero, tanto para las empresas como para las personas y para los productores agropecuarios que liquiden cosecha".



A la tarde de este viernes, la autoridad monetaria comunicó a las entidades financieras que no podrán otorgar a partir de lunes próximo los créditos subsidiados con una tasa anual del 24% a aquellas personas humanas o jurídicas con actividad agrícola que mantenga un acopio de su producción de trigo y soja mayor al del 5% de su capacidad de cosecha anual.



En la comunicación A 7018, el BCRA dispuso que "no podrán otorgar las financiaciones previstas en el punto 1.5.5. de las normas sobre Efectivo mínimo ni en la Comunicación "A" 7006 a personas -humanas o jurídicas- con actividad agrícola que mantengan un acopio de su producción de trigo y/o soja por un valor superior al 5 % de su capacidad de cosecha anual".



De esta manera, aquellas empresas o productores que rentengan más del 5% de su cosecha de soja o trigo no podrán ser sujeto de los préstamos subsidiados por el Gobierno nacional con una tasa anual del 24% lanzado en el marco de la pandemia de coronavirus. Dólar oficial El dólar turista -con el 30% de recargo por el impuesto PAÍS- subió 56 centavos en la semana, tras haber cerrado casi estable este viernes a $91,08, en agencias y entidades financieras de la city porteña, según promedio de Ámbito. A su vez, la cotización promedio del dólar minorista en los bancos (sin el impuesto) trepó 46 centavos en los últimos días y cerró por encima de los $70, a $70,06.



Por su parte, el dólar en el Banco Nación terminó a $69,75 (cinco centavos menos en el canal electrónico).



El billete se movió en línea con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa avanzó 46 centavos en la semana a $67,73 (este viernes subió nueve centavos y acumuló su quinta alza consecutiva), estrictamente controlada por el Banco Central.



En la rueda de hoy, las ventas oficiales (operadores estiman que fueron u$s60 millones) tuvieron otra vez el papel protagonico en una jornada que tampoco despegó de los magros volúmenes de negocios exhibidos en los últimos días (subió 21% a u$s168,87 millones en la rueda). Desde temprano los precios se anclaron en el rango de venta dispuesto por el Banco Central, sin apartarse de él hasta el cierre de las operaciones.



"Con un volumen de negocios muy acotado y en franca declinación, los precios de la moneda estadounidense siguen deslizándose al compás del ritmo de ajuste dispuesto por la autoridad monetaria, por cierto bastante más acotado que los fuertes movimientos que experimentaron el resto de las monedas regionales en los últimos tiempos", destacaron desde PR Corredores de Cambios. Dólar blue Sin techo a la vista, el dólar blue trepó $16 (13%) en la semana y cerró este viernes en su nivel máximo de $138, según el promedio de Ámbito en cuevas de la City, con lo cual la brecha se disparó al 103,75%.



"Hay una información muy sesgada del país, muchos creen que viene una hiperinflación, cosa que no comparto, pero a la vez, el Gobierno no da respuestas convincentes de que hay otro rumbo, lo que hace que la gente incremente la dolarización", sostuvo a Ámbito el analista financiero Salvador Di Stéfano.



Cabe recordar que la semana pasada comenzó a regir la circular A 7001, que establece que una persona que realizó compras por hasta u$s200 en el mercado minorista no podrá realizar operaciones con Contado con Liquidación y dólar Bolsa por los 30 días posteriores a la fecha en que se realizó esa adquisición de divisas.



Desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, el dólar informal acumula un salto de $52,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50). Futuros En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s672 millones. Los plazos mostraron leves bajas los más cortos y subas a partir de octubre, con un fin de año que cerró a $ 87,80 (47,03 %). Los meses de mayo y junio concentraron el 45% del volumen operado con tasas del 25,6% y 39,71% TNA, respectivamente. Reservas Las reservas brutas del Banco Central bajaron el jueves u$s84 millones a u$s43.202 millones, luego de perder u$s66 millones en la jornada previa.