Un barco encalló en el río Paraná y se complica la logística agoexportadora

?Dato Logístico - Alerta ?

Se acaba de encallar un vapor en el Rio Paraná a la altura de Arroyo Seco en Argentina.



Pararon las cargas de los buques en U6 e inclusive empezaron a cortar la logística para el día domingo. pic.twitter.com/kl3Y8IslMN — Esteban Moscariello (@moscarielloe) May 15, 2020

La histórica bajante del río Paraná, cuya altura es la menor en 50 años, provocó que este viernes un buque quedara varado a la altura de Arroyo Seco, en el sur del Gran Rosario.Esta situación ha provocado que algunos puertos comiencen a parar cargas y corten la logística, lo que constituye un problema más para la logística de los agroexportadores, según destacaron fuentes del mercado.Se estaba navegando al límite, la bajante histórica deja poco margen para el error.El barco en cuestión es un Mars Harmony con 180 metros de eslora que había cargado 6.676 toneladas de soja y 23.282 de maíz en un puerto de la localidad de Timbúes.Y si bien encalló en el denominado "paso Paraguayo" y no en el canal principal de navegación de estos grandes navíos, el tránsito de buques por el momento está suspendido."No encalló en medio del canal principal, pero las tareas que requieren para sacarlo hace que no se pueda navegar; porque si desencallara, no es fácil de parar si justo está pasando algún otro buque río arriba o abajo. Al momento está parada la navegabilidad en ambos sentidos", explicó Fernando Turín, presidente de Agroentregas, a