Fijaron los nuevos valores del Impuesto Inmobiliario Rural

Mediante el decreto Nº 661, publicado el martes en el Boletín Oficial, el gobierno provincial aprobó "los Valores Unitarios Básicos por hectárea de la tierra libre de mejoras aplicables a las parcelas rurales de cada una de las 37 Zonas Agroecológicas Económicas Uniformes del territorio provincial, para el periodo fiscal 2020".



El vicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía, dijo que el incremento "representa un 45% de promedio" y explicó que se encuentra dentro de los parámetros previstos. "No estamos en desacuerdo con el aumento, pero queremos que se vuelque en obras, en servicios, en caminos, esa la discusión que se ha venido teniendo en este último tiempo", contó.



El decreto se conoció pocos días antes del vencimiento, establecido por ATER entre el 20 y 22 de mayo, por lo que los productores están pidiendo una postergación por una semana o 10 días poder organizar el pago. "Hay que tener en cuenta que hay productores que están lejos, que hay que ir a la ciudad, bajar las planillas, pagarlas en un Rapipago o Entre Ríos Servicios", situación que se complica aún más con la pandemia, admitió Guía.



Además quieren evitar que muchos productores pierdan los beneficios que se otorgan por el pago contado. De acuerdo a la norma, habrá un descuento del 10% en concepto de Buen Pagador para los contribuyentes tanto del Inmobiliario Rural como Subrural, y un descuento en concepto de "Pronto Pago" del 2,5%.



Guía explicó que el incremento está dentro de "lo previsible", teniendo en cuenta la inflación del año anterior, y el aumento, en porcentajes similares, del inmobiliario urbano. Los planteos del sector rural se centran en la falta de retribución por parte del Estado. "No tenemos un servicio adecuado, una alcantarilla, un camino, y los productores tiene que salir y arreglarlo ellos mismos, eso es lo que trae malestar", reconoció.



Reunión con el gobierno



El sector tiene expectativas de poder reunirse con el gobierno provincial a fines de mayo para avanzar en una agenda que quedó frenada por la pandemia. "Hay muchas cosas que tenemos que charlar como infraestructura, buenas prácticas agrícolas, ley de suelo", anticipo el dirigente de FAA. Y explicó que "si bien tenemos comunicación telefónica, no es lo mismo que una reunión de trabajo, así que esperemos que para fin de mes podamos tener algún acercamiento para sentarnos a ver cómo seguimos y cómo podemos ayudar desde el sector productivo a salir lo más rápido que podamos", precisó Guía. (Fuente: APF)