La próxima semana se normalizaría el abastecimiento de cigarrillos

El Gobierno nacional autorizó la reapertura de las plantas de Massalin Particulares en el partido de Merlo y de Tabacalera Sarandí en la localidad de Avellaneda. La British American Tobacco, ex Nobleza Piccardo, aún está a la espera que se eleve su pedido a Nación.



Fue publicada en el Boletín Oficial, la Decisión Administrativa 763/2020 que exceptúa a las empresas tabacaleras y al personal afectado a su actividad del aislamiento, preventivo y obligatorio. Aclara que las decisiones podrán ser dejadas sin efecto por cada Gobernador, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y conforme la evolución epidemiológica de la pandemia de coronavirus (Covid-19), debiendo comunicar tal decisión al Jefe de Gabinete de Ministros.



El lunes, la tabacalera Massalin Particulares puso primera y abrió sus puertas. Desde el municipio de Merlo informaron que hubo un tirón de orejas desde ministro de Producción bonaerense que le pidió al fabricante de Marlboro que cierre y espere la autorización oficial. Si bien la tabacalera había anunciado que comenzaba las tareas de mantenimiento y no las de producción.



Atentos al llamado de atención, desde Massalin aclaran: "Apenas la provincia dicte la reglamentaciones necesarias retomarán la producción de todas sus marcas y presentaciones". El fabricante de los cigarrillos Marlboro, Phillips Morris, Chesterfield y Virginia Slims, asegura que no arrancó aún la producción.



Todo indica que el miércoles ya comenzarán a producir cigarrillos en Massalin Particulares y es probable, que también abran las puertas de Tabacalera Sarandí en Avellaneda. Desde el municipio de Avellaneda, informaron que ya tienen luz verde para la apertura.



Néstor Adrián Palacios, presidente de la Unión de Kiosqueros Argentinos señaló a BAE Negocios: "Entre el viernes y el sábado nos confirmaron que los cigarrillos de Massalin llegarán a los kioscos. Esperemos que el lunes lleguen los de Tabacalera Sarandí". Massalin Particulares confirmó que a las 48 horas del comienzo de su producción abastecerán los kioscos de Capital y Gran Buenos Aires y en siete días, todos los kioscos del país.



Tabacalera Sarandí, ubicada en el municipio que comanda Jorge Ferraresi, ya recibió la autorización para reabrir. "Hoy reabriremos y arrancaremos con la producción. Se autorizó el 60% de su plantel de trabajadores, lo que representa 200 operarios. El 90% vive en Avellaneda y aledaños y no se van a manejar con transporte público. Los que necesiten usarán transporte privado para todo el que lo necesite", señaló Claudia Romero Roura, gerente de RRHH y Relaciones Institucionales de Tabacalera Sarandí.



Cuándo llegarán los cigarrillos a los kioscos

La gran pregunta es cuándo llegarán a kioscos. "Se estima que el fin de semana estaremos abasteciendo a los mayoristas y distribuidores, recién a partir del lunes comenzaría la distribución en kioscos de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires", confirmó Romero Roura.



Las principales etiquetas de la tabacalera de Avellaneda son: sus marcas propias Red Point, Master y sus marcas licenciadas West de Imperial Tobacco y Nevada de la tabacalera uruguaya Montepas. Etiquetas que han tenido un gran crecimiento y han cruzado con la frente en alta la avenida General Paz. Si bien comenzaron muy fuertes en el conurbano, ya se comercializan muy bien en todos los kioscos de la Ciudad de Buenos Aires.



Los papeles para armar de la marca francesa OCB, junto a sus tubos, filtros y máquinas para armar también son comercializados por Tabacalera Sarandí y volverán a los kioscos. Desde Avellaneda se abastece de tabaco al mercado con las marcas de cigarros Cienfuegos, cigarritos Baltimore, tabaco con filtro Gavilán, Cerrito, Cuatro Leguas, Drum, Golden Virginia y Avanti.



El gran problema lo tiene la British American Tobacco que recién pudo presentar el protocolo el lunes a la tarde, ya que el municipio de Pilar, entendió que necesitaba tener todo normado para recién entonces comenzar a trabajar en la reapertura de la planta de la ex Nobleza Piccardo. Todavía no fue elevado a Nación el pedido de excepción del aislamiento social y obligatorio.



Ni Lucky Strike, ni Parisiennes

Ante el retraso en la tramitación de permisos, British American Tobacco, reemplazó la producción nacional con otras marcas importadas. Palacios confirmó a BAE Negocios: "Desde la semana pasada, recibimos los cigarrillos Rothmans desde Chile y sabemos que están por entrar otras marcas, ya que no están todavía autorizados a producir, los fumadores de las etiquetas de la ex Nobleza Piccardo que tiene las marcas Lucky Strike, Pall Mall, Camel, Gitanes, Viceroy y Parisiennes, deberán seguir a la espera.



Después de varios días en los que se agotaron y se llegó a pagar hasta $500 por un atado, los cigarrillos volverán a distribuirse. (Bae Negocios)