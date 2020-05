El gobierno convocó a un nuevo canje de deuda para el próximo viernes

El canje se efectuará en medio de cruciales negociaciones por la reestructuración de la deuda y a poco más de una semana del plazo de vencimiento para lograr un acuerdo con los acreedores.



En la licitación se canjearán doce tipos de LETES, que tenían vencimientos originales entre agosto del año pasado y febrero del actual, que fueron reperfiladas, en una convocatoria similar a la realizada la semana anterior.



Para las LETES con vencimiento original entre el 30 de agosto y 13 de septiembre del 2019 el valor técnico fijado fue de US$ 600 cada mil dólares. .

En las restantes que vencieron entre el 27 de septiembre y el 20 de diciembre pasados, el valor técnico fijado es de US$ 850 por cada 1.000.

También se fijó un valor técnico de US$ 1.000, para las LETES vencidas entre el 12 de diciembre pasado y el 28 de febrero último y para la licitación del remanente del Bono Dual AF20.



Los títulos elegibles para el canje son Bonos del Tesoro Nacional en pesos, con vencimientos en septiembre del 2022, marzo del 2023, y el mismo mes del 2024.



Todos los bonos se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y rendimientos adicionales del 1,3 al 1,4%, según el comunicado oficial.



Para el bono que vencerá en el 2022 se ofrecen un precio de colocación de $ 1.000, por cada valor similar, y de $1.050,64 y 1.050,80 para los dos restantes, de plazos más largos.



La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15 del próximo viernes 15 de mayo de 2020.



La licitación será por adhesión, con un tramo único para cada título elegible a convertir y las ofertas que se presenten deberán indicar el monto a entregar de cada uno de los títulos elegibles.



Economía informó que el canje se realizará "en el marco de los artículos 4° del decreto 141/2020 y 8° del decreto 193/2020".



En el canje realizado la semana anterior el gobierno lo logró por US$ 1.836 millones de Letras del Tesoro (LETES) y el Bono AF20, por títulos de más largos y en pesos, avanzando en su objetivo achicar el monto de vencimientos en moneda extranjera.



NA