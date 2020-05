Bajante del Paraná: Normalizan la navegación, pero aún hay buques varados

La circulación comercial en el río, que se había visto interrumpida por un derrumbe sobre el canal principal de navegación a la altura del kilómetro 390 del Paraná, volvió ayer prácticamente a la normalidad, aunque todavía quedan algunos buques que están pasados de calado y que no podrán seguir su trayecto hasta que la draga que está trabajando regularice la profundidad del canal.El accidente geográfico se originó a la altura de la ciudad de Arroyo Seco, en el sur santafesino, a partir de donde debió interrumpirse la navegación.Esto obligó a la empresa concesionaria de la hidrovía a poner en funcionamiento dos dragas, la "Alvar Núñez Cabeza de Vaca" y la "Manzanillo".Esta última, continuaba ayer con los trabajos a la altura del kilómetro 402 del río Paraná (en la zona de Alvear) para regularizar la situación.Así lo indicó en el gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, Guillermo Wade, quien explicó que la mayoría de los barcos que habían quedado detenidos pudieron seguir su trayecto a partir del incremento de la profundidad del lecho, pero ayer restaban aún "unos cuatro buques que están pasados de calado, esperando la mejora de la situación".Es que con el derrumbe del canal la profundidad cayó a 9 metros, lo que impidió a algunos buques de ultramar que pudieran continuar la marcha."Ahora están moviendo la draga Manzanillo al kilómetro 402 para continuar los trabajos, todo esto es muy cambiante por la naturaleza del lecho del río Paraná, pero calculamos que en no menos de dos días podrá solucionarse el problema", narró Wade al diarioLa situación se da además en el marco de la bajante histórica que sufre el cauce de agua, que ya desde el vamos trae inconvenientes en la navegación de los barcos de ultramar que llegan a los puertos de la región.El déficit hídrico comprometió seriamente la navegación, y en el caso de esta zona de Arroyo Seco se sumó el accidente geográfico, que complicó aún más la navegabilidad de las embarcaciones granarias.Como lo indicó este diario en su edición de la víspera, la concesionaria de la hidrovía informó que el último sábado se produjo la caída de una porción del veril (pared del canal) del río Paraná a la altura del kilómetro 390 en la zona de Arroyo Seco, al sur de Rosario."Este acontecimiento generado por causas naturales y que puede ocurrir con algún grado de frecuencia, provocó en esta ocasión, mayores preocupaciones y complicaciones, por el contexto de bajante histórica en el que ya se encuentra el río Paraná desde hace varias semanas", indicó en un comunicado la compañía, Hidrovía S.A., consorcio integrado por la belga Jan de Nul y la argentina Emepa.Mientras tanto, y con la bajante del río, sumado al derrumbe, los buques deben recortar sus cargas para poder atravesar la vía fluvial.Es que un buque carga habitualmente unas 50 mil toneladas de granos, pero hoy están perdiendo unas 11 mil toneladas por carga, cerca de un 24 por ciento de la habitual para esta época del año."Ahora continuarán los trabajos en el kilómetro 402. En no menos de dos días podrá solucionarse"Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, y el tercero de porotos de soja y de maíz. En la región de Rosario se embarca cerca del 80 por ciento de las exportaciones agrícolas y agroindustriales del país.Por esa zona pasan unos 4.500 barcos por año y actualmente es la temporada alta de soja y sus subproductos, y de maíz, con lo cual es la época de mayor demanda, dijo a la agencia Reuters, Gustavo Idígoras, titular de la Cámara de Exportadores y Procesadores de Granos de Argentina.Para el directivo, la reducción en la carga de granos y sus derivados por el derrumbe en el canal agrava las pérdidas de 240 millones de dólares para el sector agroexportador estimados por la Bolsa de Comercio de Rosario, producto de la severa caída en el nivel del Paraná.