Dólar CCL y el MEP treparon casi 3%, mientras el blue llegó a $124,50

Luego de tres bajas consecutivas, los tipos de cambio implícitos volvieron a operar al alza este lunes ante un renovado apetito por la dolarización en un escenario de mayor preocupación por las implicancias económicas de la acelerada expansión monetaria que debió impulsar el Gobierno para hacer frente a la crisis que genera el coronavirus.



En este contexto, el dólar Contado con Liquidación (CCL)-que surge de la compraventa de bonos o acciones con el fin de fugar capitales del país- avanzó un 2,8% a $118,53, con lo que la brecha con el oficial se amplió al 75,9%.



A su vez, el dólar MEP o Bolsa -misma operatoria que el CCL pero dentro de la Argentina- se incrementó un 2,7% a $115,98, lo cual dejó un spread del 72,1% frente a la divisa que opera en el MULC.



La semana pasada, las nuevas restricciones para hacerse de dólares tanto en el mercado cambiario como en la Bolsa habían atenuaron los avances de los tipos de cambio implícitos, que solo subieron un 0,6% y anotaron el viernes su tercera caída consecutiva, una situación que no se registraba desde fines de marzo.



Los dólares CCL y MEP venían de registrar subas semanales de hasta 9% durante abril en un escenario incierto a raíz del deterioro de las variables económicas producto de cese casi total de las actividades por el aislamiento obligatorio determinado por el Gobierno. De hecho, ese mes subieron más de 30%.



La disparada comenzó a frenarse hace dos semanas, desde que el gobierno nacional comenzó a implementar una serie de medidas para intentar contener ese avance. La semana pasada, ya los tipos de cambio habían registrado alzas cercanas al 2%. Sin embargo, pasado estos primeros 15 días, los tipos de cambio vuelven a terreno positivo. Dólar blue El dólar blue subió $2,50 y tocó nuevo máximo a $124,50, en medio de una mayor presión cambiara en la plaza paralela tras las últimas trabas a la compra de dólares en los circuitos formales.



Desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, el dólar informal acumula un salto de $39 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50).



Durante abril avanzó un 41,3%, la suba mensual más alta entre todos los tipos de cambio del mercado. Dólar oficial El dólar turista -con el 30% de recargo por el impuesto PAÍS- cerró estable a $90,52 en agencias y bancos de la city porteña, según promedio de Ámbito. Mientras tanto, la cotización promedio del dólar minorista en los bancos se mantuvo a $69,63.



Por su parte, en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), la divisa avanzó 10 centavos a $67,37, el valor de la regulación oficial que surge de la habitual postura de venta que coloca diariamente el Banco Central.



Los precios volvieron a cristalizarse en el rango fijado como límite superior por la autoridad monetaria, sin experimentar variaciones. El Banco Central, en este sentido, asistió con sus ventas (operadores estiman que fueron unos u$s40 millones) los pedidos de compra autorizados que no encontraron adecuada respuesta del lado de la oferta genuina.



La menor disponibilidad de ingresos privados forzó nuevas intervenciones oficiales, siempre en un contexto de bajo volumen de negocios (fueron u$s173 millones) derivado de las restricciones operativas que se mantienen en el mercado.



"Pese a que el Banco Central mantiene un ritmo devaluatorio acotado, el mercado lo único que lee es que siempre conviene comprar porque mañana será más caro y así sucesivamente", destacó Sebastián Centurión, de ABC Mercado de Cambios.



Para el analista, "la estrategia de la entidad monetaria no invita a novedades: los exportadores tratarán de estirar sus liquidaciones en base a la normativa vigente y los importadores continuarán comprando hoy en detrimento de días futuros".



Centurión mencionó que "llegará un momento en que la demanda no podrá ser paliada por los ciclos exportadores. En ese momento, el BCRA tendrá que decidir cuantas reservas esta dispuesto a perder o dejar que el tipo de cambio encuentre un precio de equilibrio, donde tal vez los exportadores que están prefiriendo no vender ahora aparezcan ante un precio más apetecible".



Desde PR Corredores de Cambios, señalaron que "Mayo avanza sin cambios en la política de administración del tipo de cambio mayorista, que mantiene en el inicio de su segunda semana el ritmo de ajuste de los últimos días de la semana anterior. La variación diaria de los precios fijados por la regulación oficial no se aparta del promedio alcanzado en los últimos días, mostrando que la determinación oficial sigue privilegiando evitar saltos bruscos en la cotización del dólar".



Añadieron que "el acentuado cepo cambiario aísla al mercado doméstico de la fuerte volatilidad externa, en un escenario en el que el resto de las monedas regionales cayeron en mayor proporción frente al dólar norteamericano que la moneda local". Dólar en la región El dólar operaba en terreno positivo, al reactivarse la demanda por activos en esa divisa, por la aversión al riesgo ante los temores de una segunda ola de contagios del coronavirus.



Las preocupaciones se dispararon después de que Alemania informó que las nuevas infecciones por COVID-19 se estaban acelerando exponencialmente tras los primeros pasos para aliviar su bloqueo, lo que estuvo acompañado por nuevos casos en Corea del Sur, justo en momentos en que los países relajan la cuarentena para retomar la actividad productiva.



Ante ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que era clave un levantamiento "lento y sostenido" de las cuarentenas.



La excepción se daba en Chile, donde el peso subía un 0,49%, a pesar de un repunte de la divisa estadounidense en los mercados externos. Por el contrario, en Brasil, el dólar subía un 1%; en México, un 0,6%; en Colombia, un 0,40%; y en Perú un 0,44%. En Argentina fue del 0,15%,



Frente a una cesta de monedas, el dólar subía un 0,31% a 100,1. El euro caía un 0,19% a 1,082 dólares. Dólar futuro En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s254 millones. Hoy los plazos contrajeron sus precios un 0,2% en promedio. Los meses de mayo y junio concentraron más del 45% del volumen operado, con tasas del 37,38% y 45,29% TNA, respectivamente. Reservas Las Reservas Internacionales del BCRA subieron el viernes u$s4 millones a u$s43.416 millones aunque en el acumulado de la semana se perdieron u$s159 millones producto de la fuerte venta del miércoles.