La Semana Nacional de la Miel se hará pero con algunos cambios

El principal producto de la colmena

El gusto del consumidor

La miel es un alimento natural producido por las abejas obreras a partir del néctar de las flores que ellas mismas recogen, transforman y combinan con sustancias propias. En Argentina se consume muy poco este producto natural de alta calidad. Para promover su consumo se realizará la "Semana de la Miel", del 14 al 20 de mayo, en nuestro país.El 20 de mayo se conmemora internacionalmente el Día Mundial de la abeja. Este día fue propuesto por las Naciones Unidas con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para toda la Tierra.Relacionada con este día, desde 2017, se lleva a cabo la campaña Semana de la Miel bajo el lema "Sumale Miel a tu Vida". Esta actividad fue impulsada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para promocionar el consumo de miel, difundir los beneficios de este producto, y fomentar el consumo de miel en Argentina."Este año, por las razón de la pandemia del CoVid 19, que provocó el aislamiento social preventivo y obligatorio, no podremos realizar las actividades de la Semana de la Miel como la conocíamos", comentó la Dra. María Alejandra Palacio, Coordinadora del programa Apícola del INTA (PROAPI), y continuó, "desde este Programa, queremos invitarlos a participar de esta acción con la herramienta que hoy tenemos: las páginas web, las redes sociales, los medios masivos de comunicación".La profesional explicó que la actividad se inicia el día 14 de mayo finalizando el 20 de mayo, en coincidencia con el Día Internacional de la Abeja.La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea expresa que el 76 % de la producción de alimentos y el 84 % de las especies del mundo dependen de este mecanismo."Durante esta semana vamos a estar compartiendo diversa información sobre la miel, sus propiedades, la diversidad de sabores y colores de este producto natural. También como los apicultores de todo el país trabajan para que podamos tener miel de calidad en nuestras mesas. No sólo en la Argentina, también alrededor del mundo", enfatizó Palacio.La investigadora invitó a seguir la Semana de la Miele en las redes, en los siguientes espacios:-Páginas webs: https://inta.gob.ar/proyectos/apicultura -Facebook: INTA Proapi-Twitter: INTAProapi-Instagram: inta.apicultura-Canal de You Tube: INTA PROAPISegún expresó, se encontrará materiales de difusión de esta Semana, bajo el lema "Sumale Miel a Tu Vida".La miel es un alimento natural producido por las abejas obreras a partir del néctar de las flores que ellas mismas recogen, transforman y combinan con sustancias propias y almacenan en los panales hasta su maduración. Contiene antioxidantes, vitaminas y minerales. Puede ser utilizada en la preparación de comidas (panificados, postres, salsas, barbacoas, aderezos, vinagre de miel y otros), en la elaboración de bebidas (hidromiel, cerveza y espumantes) y en cosmética natural.Se calcula que en la Argentina el consumo interno va de los 180 a los 200 gr per cápita, mientras que en Estados Unidos, Alemania y Japón, principales importadores de nuestras mieles, se acercan a los 2 kg por habitante, al que se suma el uso industrial y farmacéutico.Según Laura Gurini, especialista en caracterización de mieles del INTA Delta del Paraná y del PROAPI, "no es muy sencillo cuantificar cuántos tipos de miel hay en el país, ya que dependen de la flora espontánea y de los cultivos de cada región, pero se puede estimar que hay más de 80 variedades"."No hay una miel que sea igual a otra y, es por esto, que en el mercado se pueden encontrar mieles con diferentes características de color, olor, aroma y gusto. Lo que las diferencia es el origen botánico del que provino el néctar que utilizó la abeja, es decir, las flores que visitó para producir la miel", explicó Gurini.Según la experta del INTA, las mieles de Citrus, muy apreciadas por su olor; o las de Ecualyptus, a las que se les atribuyen propiedades medicinales, son de las preferidas entre los consumidores. También las de praderas, porque son más conocidas y se consiguen en la mayoría de los supermercados.En tanto, aclaró que si bien los consumidores creen que las mieles claras son de mejor calidad que las oscuras, este concepto que no se basa en datos reales. "Todas son buenas, el color o el olor no modifican las cualidades de este producto natural", remarcó.Sin embargo, Gurini reafirmó la importancia de la información que buscan los consumidores a la hora de inclinarse por una o por otra. "Es necesario aumentar la difusión sobre los tipos de mieles posibles que se pueden producir y consumir en la Argentina para que los compradores sepan de qué rincón del país proviene el producto", señaló.En la actualidad, hay 22 tipos de mieles diferentes que poseen algún avance en los estudios de caracterización: algarrobo, atamisqui, quebracho colorado, piquillín, abrepuño, caldén, flor azul, aliso de río, caá-tay, alfalfa, tréboles, mistol, girasol, Eucalyptus, neneo, radal, chilca, Citrus, limón de Tucumán, miel de pradera, de delta y de monte."Necesitábamos desarrollar una metodología de análisis consensuada con todos los grupos de investigadores que trabajen en la caracterización de mieles para que sea la misma en todo el país", agregó Gurini.