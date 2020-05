Algunas provincias abrirán shoppings, quinielas, templos y locales gastronómicos

Las provincias de Jujuy, Córdoba, Santa Fe y San Juan reactivarán durante los próximos días nuevas actividades, con un estricto protocolo para evitar nuevos contagios de coronavirus, entre las que se incluyen shoppings, agencias de quiniela, templos relogiosos, galerías comerciales y locales gastronómicos.



Durante una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández anunció el pasado viernes que el aislamiento social continuará igual en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), hasta el próximo 24 de mayo, mientras que en las provincias se pasará de fase, permitiendo nuevas actividades.



En Jujuy, desde el pasado sábado comenzaron a funcionar galerías comerciales, el shopping ubicado en la ciudad capital, y confiterías y restaurantes.



El gobernador jujeño, Gerardo Morales, también autorizó la apertura de iglesias y templos, que sólo podrán ser visitados para orar.



En el caso de los locales gastronómicos, sólo pueden permitir el ingreso de personas hasta completar el 50% de su capacidad, manteniendo una distancia de 2 metros entre las distintas mesas y disponiendo de alcohol en gel.



El mecanismo utilizado para realizar las compras se rige por el esquema de circulación vigente en la provincia, que permite salir de acuerdo a la terminación del DNI.



En Santa Fe, el gobernador Omar Perotti estableció que los comercios minoristas reabrirán mañana sus puertas en horario vespertino, para no coincidir con los de la actividad bancaria.



En ese marco, los comercios santafesinos estarán abiertos entre las 13.00 y las 18.00, en tanto los sábados la actividad se llevará a cabo entre las 08.00 y las 12.00.



Por el momento, quedan excluidos los servicios de concurrencia masiva, como los gimnasios, y las autoridades locales estudian un protocolo que permita la reapertura de salones de belleza, peluquerías, entre otros.



En San Juan, el gobernador Sergio Uñac autorizó la apertura de grandes centros comerciales desde mañana, así como también de las agencias de Quiniela.



"A partir del lunes próximo vamos a permitir la apertura del comercio tradicional y de los shoppings de la provincia para atención al público, regulando la circulación de personas mediante la habilitación por días de acuerdo a la terminación de los números de DNI", informó Uñac durante una conferencia de prensa.



Los horarios establecidos serán de 10.00 a 16.00 para los comercios tradicionales y de 12.00 a 20.00 para los shoppings, mientras que los domingos todos los comercios deberán permanecer cerrados.



En tanto, el gobernador de San Juan afirmó que "los comercios serán sancionados si atienden a personas no habilitadas para asistir o si no cumplen con las medidas establecidas en los protocoles de prevención".



En ese marco, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, definió que en los grandes conglomerados urbanos de la provincia continuarán las mismas medidas de cuarentena, mientras que en el resto de las ciudades introducirán modificaciones en función de la circulación de coronavirus.



Las ciudades cordobesas en las que habrá flexibilizaciones son: Río Ceballos, Salsipuedes, Colonia Tirolesa, Montecristo, Toledo, Río Segundo, Pilar, Villa Parque Santa Ana, Villa del Prado, Alta Gracia, Falda del Carmen, Villa Carlos Paz, Bialet Massé y Santa María de Punilla.



Las localidades de menos de 50.000 habitantes tendrán habilitadas la construcción privada y actividad comercial e industrial, de lunes a sábado de 08.00 a 16.00.



En el caso de las ciudades con más de 50.000 residentes, se decidió que a partir de mañana los comercios podrán atender al público de lunes a viernes de 14.00 a 20.00, y los sábados 08.00 a 13.00.



Por último, la actividad bancaria continuará funcionando solo por la mañana.