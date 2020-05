INDEC dará a conocer esta semana la inflación de abril

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el jueves la variación que registró el índice de precios al consumidor durante el mes de abril, que según las estimaciones privadas se habría ubicado por encima del 2%.



El viernes pasado, en base a los resultados del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) ralizado por el Banco Central, la inflación estimada por diversos agentes del mercado financiero y consultoras dio un promedio de 2,2 en abril.



De cumplirse esa proyección, la medición mensual marcaría una disminución de 1,2 puntos porcentual respecto al mes anterior.



Lo cierto es que la dispersión en las estimaciones en torno a la evolución de precios registrada en abril fue muy amplia entre las consultoras. Un ejemplo de esto son los números anticipados por Orlando Ferreres, que calculó un alza de precios del 0,8%.



En la otra punta, la consultora Ecolatina estimó que abril cerró con una suba de 3,7%.



En medio de ambas mediciones, la consultora EcoGo, estimó un aumento de precios en torno al 1,7%, y la consultora Seido proyectó una inflación de 1,5% mensual para abril.



En marzo, luego de tocar su nivel mínimo desde enero de 2018, la inflación volvió a trepar impulsada por los rubros Educación y Alimentos, y se aceleró al 3,3%.



INDEC explicó que introdujo algunas modificaciones en su relevamiento debido a las restricciones para hacer trabajo de campo debido al aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno.



"Si bien la metodología del IPC contempla el tratamiento de los precios faltantes y no observados, se avanzó intensa y anticipadamente en la captura de datos y análisis de relevamiento por vías no presenciales tales como la consulta telefónica, el correo electrónico y la modalidad online con los informantes que habitualmente utilizan estos medios para comunicarnos sus precios y cuyos valores no dependen del día de relevamiento", aclaró el instituto de estadísticas oficiales.