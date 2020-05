Cuarentena: Remiseros de Concordia viven una "preocupante" situación laboral

Daniel Martínez es el presidente de la Cámara de Remises y al respecto indicó a LT 15 Radio del Litoral que "la mayoría de las empresas estamos trabajando a un 30 por ciento tanto de móviles, como de llamados telefónicos. Se empezó a mover un poquito a partir del lunes, la gente ha ido al centro. Los trabajadores están trabajando el 25 por ciento, otros están suspendidos, otros no tienen trabajo. La mayoría estamos cerrando a las 20 porque la gente anda de día ahora, no hay colegios, ni salidas nocturnas".



Con el objetivo de disminuir el contacto entre el pasajero y el tripulante, desde el sector propusieron la implementación de una mampara sanitaria ubicada entre los asientos delanteros y traseros y que sirve para la prevención de posibles contagios. "Todo lo que sea sobre seguridad nos vamos a poner de acuerdo, incluso algunos ya lo están utilizando. En unos 10 o 15 días ya estarán todos los autos con esa implementación. Lo único que le pedimos a los concejales es que no se haga de un día para otro porque posteriormente habrá un control", sostuvo aunque hay coches que ya empezaron a utilizarlo.



Entre otras exigencia también se reglamentó que el móvil no podrá cargar más de dos personas por viaje. "Es una manera de resguardar a nuestros choferes", contó el propietario de una agencia de remís y agregó que del costo de la instalación se debe hacer cargo el propietario del móvil y el mismo tiene un costo aproximado de 700 u 800 pesos. "La cámara compraría el rollo y que cada uno lo vaya colocando. La implementación es sencilla porque se lo pone con abrojo en el techo y se lo ajusta, para poder sacarlo y limpiarlo", expresó.



En cuanto a las exigencias que se le están pidiendo a los choferes es el de asearse las manos con agua y jabón cada vez que se baja del auto, además de contar con alcohol en gel dentro de la unidad. "El uso del tapabocas es obligatorio tanto para el chofer como en el pasaje. La gente ya ha tomado conciencia y ya no hay que decirles nada. Lo único es que hay que explicarle que no se puede cargar más de dos personas", manifestó.



Martínez calificó que no han podido recibir ayuda del Estado y se hace cuesta arriba solventar. "En algunos casos han tenido que suspender a los operadores y otros pagando menos. Nuestro ejemplo, hace una semana terminé de pagar abril y ya tengo que empezar a pagar el mes de mayo. Nos estamos encontrando que el crédito para la mayoría de las remiserías no califican por la facturación que tenemos con la cantidad de autos que tenemos", dijo.



Por último, para Martínez en Concordia se está haciendo un trabajo criterioso en cuento al manejo de la cuarentena, "para mi el intendente está haciendo bien en esto de no dar la habilitación para salir a caminar o demás. El martes cuando se habilitaron los rubros, todo el mundo andaba en la calle. Hay gente no entiende esto y salía todo el grupo familiar. Si el intendente llega habilitar las salidas, los parques o plazas van a reventar de tanta gente", finalizó.