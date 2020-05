Venta de autos usados se derrumbó 86,3% en abril: Los datos por provincia

La cuarentena también golpeó en abril con dureza la venta de autos usados, que cayó 86,3% con relación al mismo mes del 2019, informó la Cámara del Comercio Automotor. Se trata de la menor venta mensual desde 1995, cuando se comenzó a elaborar este indicador.



En ese mes se vendieron apenas 18.027 unidades, cuando en el mismo período del año anterior se habían comercializado 132.308 unidades.



Si se compara con marzo (95.006 unidades), la caída es de 81,03%.



En los 4 primeros meses se vendieron 391.100 unidades, un 27,65% menos que en igual período de 2019 (540.582).



Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor, explicó que el mercado de autos usados "no escapa a la parálisis económica que la pandemia produjo y está produciendo en el país".



"Los números hablan por sí solos: en abril se vendieron apenas 18.000 autos usados en todo el país. Es la cifra más baja desde que se tienen datos estadísticos del sector (1995) cuando se comercializaron en igual mes 40.000 vehículos", dijo Príncipe.



Destacó que "ingresando en la cuarta etapa de cuarentena, desde hace una semana el gobierno nacional junto a algunas provincias del interior del país, donde la circulación del virus es muy baja o nula, autorizó la apertura de salones de venta de autos".



"En estos casos con horarios de atención acotados, con turnos y protocolos de salubridad acordes a las circunstancias", aclaró el directivo.



Sostuvo que "pese a estas pocas aperturas de locales, el mercado se sigue manteniendo con los ahorros propios y es imperiosa la apertura de nuestras empresas para poder hacer frente a todos los gastos que las mismas están ocasionando mes a mes".



Destacó que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) difirió el pago de Ingresos Brutos hasta julio.

"Saludamos esta implementación y lo mismo solicitamos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", sostuvo Príncipe.



Señaló que "para colaborar con la actual y difícil situación que se vive, sería importante, dentro de todas las variantes que se analizan, trabajar sobre la posibilidad de flexibilizar el uso del auto particular para aquellas personas que no lo pueden usar y se trasladan en transporte público".



Propuso "implementar la entrada a capital de autos según días con dominio par o impar. Colaboraría con las medidas de seguridad que pregona el Poder Ejecutivo Nacional".



"La reconstrucción del sector y de la industria automotriz llevará tiempo, mucho tiempo. Siempre hay una nueva oportunidad. Esperemos tenerla", señaló.



Los 10 usados más vendidos en abril.

VW Gol y Trend: 1203.

Chev. Corsa y Classic: 659.

Toyota Hilux: 606.

Renault Clio: 464.

Fiat Palio: 388.

Ford Ranger: 387.

Ford Fiesta: 380.

Ford F-100: 379.

Ford Focus: 360.

Ford Ka: 329.



Las provincias que más bajaron enero-abril 2020.

Tierra del Fuego: 41,84%.

La Rioja: 36,19%.

Formosa: 34,15%.

CABA: 34,06%.

Sgo. del Estero: 33,82%.

Corrientes: 30,02%.

Neuquén: 29,79%.

Río Negro: 29,63%.

Catamarca: 29,30%.

Santa Cruz: 29,29%.

Pcia. Bs.As.: 28,26%.

Jujuy: 27,87%.

San Juan: 27,66%.

Salta: 27,56%.

Chaco: 26,89%.

Chubut: 25,87%.

Córdoba: 25,25%.

San Luis: 25,11%.

La Pampa: 25,10%.

Tucumán: 24,80%.

Mendoza: 24,51%.

Santa Fe: 24,30%.

Misiones: 22,71%.

Entre Ríos: 22,03%.