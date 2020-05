Para la UIA, la oferta del gobierno para renegociar la deuda es "razonable"

"En términos generales, la oferta es razonable", indicó el representante de la entidad fabril, quien resaltó que "el plazo que se extiende en las negociaciones es para acercar posiciones".

El empresario subrayó que "un default, sin duda, no sería positivo", al tiempo que confió en que "siempre hay margen de maniobra para acercar posiciones".

"Si tuviera bonos argentinos, hubiera aceptado la oferta de Guzmán", afirmó el empresario al analizar una situación hipotética en diálogo con FM La Patriada.

Al evaluar las posibles consecuencias de una cesación de pagos, puntualizó: "Te aísla. En el mediano y largo plazo, a efecto de financiamiento e inversión, afectaría sin duda".

Además, subrayó que "imposibilitaría la dinámica de financiamiento público y privado".

"Con un país quebrado, va a haber dificultad a la hora de recibir inversiones. Se complica el crecimiento", insistió Urtubey.

El canje de deuda por unos US$ 66.000 millones lanzado por la Argentina venció el viernes y, como no se alcanzó el nivel necesario de adhesión, el Gobierno continuará negociaciones con los fondos de inversión al menos durante dos semanas.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya tiene los datos sobre el nivel de aceptación, que fue alto entre los tenedores locales, pero sumó rechazo generalizado de los grandes fondos de inversión internacionales, que buscan una mejora de la propuesta.

Días atrás, la UIA había brindado respaldo al Gobierno para renegociar la deuda y había pedido una "pronta resolución del problema".

"Un acuerdo con los acreedores resulta clave para generar un escenario previsibilidad macroeconómica, promover la inversión privada y crear empleo", argumentaron los representantes de la UIA.

NA