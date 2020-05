Argentina le pidió explicaciones a Brasil por dejar de vacunar contra la aftosa

La resolución brasileña generó sorpresa en el organismo sanitario nacional, por los riesgos e implicancias que tendría al ser un estado fronterizo a la Argentina.



"Las autoridades del Senasa hablaron con José Guilherme Tollstadius Leal, secretario de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) de Brasil solicitando información sobre las condiciones en que tomaron la decisión de dejar de vacunar contra la aftosa y las garantías suficientes para que la región no se vea afectada por un posible rebrote de la enfermedad que impactaría en el comercio internacional de carnes", informó el Senasa.



Al parecer, la decisión prevé interrumpir la vacunación de aftosa no solo en Río Grande do Sul, sino que se suman otros como el estado de Rondonia y regiones de Amazonas y de Mato Grosso.



Por esta medida se dejarían de aplicar unas 30 millones de dosis. Medidas

Como control en la zona, y a los fines de garantizar las políticas sanitarias, en la actual campaña de vacunación el Senasa proveyó de la vacuna a los pequeños productores de provincias limítrofes como Misiones, para que puedan inmunizar sus animales.



Según el Senasa, la vacunación anual contra la fiebre aftosa es una acción indispensable para sostener el estatus sanitario alcanzado por nuestro país que le ha permitido acceder a distintos mercados cárnicos en el mundo.



Actualmente la Argentina está reconocida por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) como país libre de aftosa con vacunación en la región ubicada entre el límite norte y el río Colorado y libre sin vacunación desde el río Colorado hasta Tierra del Fuego.



La inmunidad del rodeo nacional es una responsabilidad que llevan adelante el Senasa, las provincias, municipios y productores en una acción de conjunto donde cada uno aporta su esfuerzo por el bien común.



Desde 2001, el Programa Nacional de Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa del Senasa lleva organizadas y cumplidas 36 campañas consecutivas de vacunación (dos por años), estando en curso la primera de 2020.



La Voz del Interior