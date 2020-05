Regulaciones del BCRA atenuaron disparada del dólar CCL y MEP

Las nuevas restricciones para hacerse de dólares tanto en el mercado cambiario como en la Bolsa, que comenzaron a regir esta semana, atenuaron esta semana los avances de los tipos de cambio implícitos, que solo subieron un 0,6% y anotaron este viernes su tercera caída consecutiva, una situación que no se registraba desde fines de marzo.



El dólar Contado con Liquidación (CCL) -que surge de la compraventa de bonos o acciones con el fin de fugar capitales del país- avanzó 0,6% (70 centavos) a $115,35. La cotización viene de alcanzar un máximo de $119,91 esta semana. La brecha terminó al 67,95%.



A su vez, el dólar MEP o Bolsa -misma operatoria que el CCL pero dentro de la Argentina- se incrementó también un 0,6% (67 centavos) a $112,31, lo cual dejó un spread del 71,45% frente a la divisa que opera en el MULC.



Este viernes, el dólar CCL y el MEP retrocedieron hasta 2,4% y sumaron su tercera baja consecutiva, algo que no sucedía desde el 26 de marzo cuando apenas había pasado una semana del aislamiento obligatorio por el coronavirus.



"El control de cambios genera brecha, la brecha genera pérdida de reservas y la pérdida de reservas genera más control de cambios. Este es el círculo vicioso que acompaña a los procesos de restricción cambiaria que suelen terminar con ajuste del tipo de cambio nominal oficial", dijo la correduría Mills Capital Market.



Los dólares CCL y MEP venían de registrar subas semanales de hasta 9% durante abril debido al renovado apetito por la dolarización en un escenario de mayor preocupación por las implicancias económicas de la acelerada expansión monetaria que debió impulsar el Gobierno para hacer frente a la crisis que genera el coronavirus. De hecho, ese mes subieron más de 30%.



La disparada comenzó a frenarse hace dos semanas, desde que el gobierno nacional comenzó a implementar una serie de medidas para intentar contener ese avance. La semana pasada, ya los tipos de cambio habían registrado alzas cercanas al 2%.



Cabe recordar que la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso el 23 de abril que los FCI en pesos deberán invertir, al menos, el 75% de su patrimonio en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en la Argentina y, exclusivamente, en moneda nacional, a través de la resolución general 836/2020 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.



La normativa estableció que al menos el 75% del patrimonio de los FCI debe invertirse en activos autorizados emitidos y negociados en la Argentina, o en los países del Mercosur y en Chile. La medida provocó una caída del $9 en el primer día de vigencia, pero en la rueda de hoy los tipos de cambio implícitos retomaron su tendencia alcista.



Antes de eso, el Banco Central decidió un aumento en la tasa de pases, de 11,4% a 15,2%, para regular la cantidad de pesos en circulación, y dispuso que los "fondos t+0" no tendrán la obligación de contar con encajes.



Mientras que, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció nuevos límites a la tenencia de depósitos en moneda extranjera que están en cartera de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) abiertos en busca de frenar la demanda del billete verde.



Por último, este lunes comenzó a regir la circular A 7001, que establece que una persona que realizó compras por hasta u$s200 en el mercado minorista no podrá realizar operaciones con Contado con Liquidación y dólar Bolsa por los 30 días posteriores a la fecha en que se realizó esa adquisición de divisas.



La circular fija además que en las operaciones de estos tipos de cambio implícitos, las entidades deberán requerir la presentación de una declaración jurada del cliente.



También se estableció que empresas que recibieron ayuda del Gobierno para atravesar la pandemia tendrán que pedir autorizaciones especiales para acceder al dólar.



A la par, se tomaron más medidas para atenuar la demanda sobre el dólar Bolsa: los agentes de Bolsa ya no podrán participar del negocio de compra y venta de divisa en el mercado oficial. Dólar blue El dólar blue se mantuvo este viernes en su máximo histórico a $122, con lo que la semana subió un 3,4%, debido a que las últimas trabas a la compra de dólares en los circuitos formales provocaron que la presión cambiaria se trasladara a la plaza paralela.



Desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, el dólar informal acumula un salto de $36,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50).



Durante abril avanzó un 41,3%, la suba mensual más alta entre todos los tipos de cambio del mercado. Dólar oficial El dólar turista -con el 30% de recargo por el impuesto PAÍS- subió 61 centavos a $90,52 en agencias y bancos de la city porteña, según promedio de Ámbito. Mientras tanto, la cotización promedio del dólar minorista en los bancos avanzó 47 centavos a $69,63.



En la rueda de este viernes, subieron 12 y nueve centavos, respectivamente. A su vez, en el Banco Nación, el precio del billete cerró sin variantes a $69,25 (en el canal electrónico terminó a $69,20).



El billete acompañó la trayectoria del Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa ascendió 43 centavos al máximo de $67,27 (tras haber subido nueve centavos en la rueda).



"El Banco Central sigue inundando al mercado de pesos y eso aumenta la desconfianza de los inversores y ciudadanos argentinos en general en su divisa, lo cual ocasiona que muchos prefieran ahorra en dólares", destacó Alexander Lodoño, analista de mercados de ActivTrades. "Es posible que el peso argentino siga siendo presionado en los próximos meses y el diferencial entre la tasa oficial y la del mercado negro podría llegar hasta el 100%".



Sin registrar un repunte significativo en el volumen negociado (fueron u$s189 millones), la moneda norteamericana operó como siempre recostada durante casi todo el día en torno al valor fijado por el Banco Central para este viernes en su habitual postura de venta.



Los precios se sostuvieron con máximos en $67,28 desde el arranque de la jornada, con intervenciones oficiales destinadas a abastecer los pedidos de compra autorizados que en la primera parte de la rueda no tuvieron contraparte adecuada del lado de la oferta genuina.



En el último tramo de la sesión ingresaron puntuales órdenes de venta que fueron aprovechadas por el Banco Central para recuperar parte de los recursos utilizados, defendiendo el precio mínimo de la fecha en los $67,27.



"Con una jornada operativa más que en la semana previa, la corrección de los precios del dólar en el segmento mayorista estuvo casi en línea con la del período anterior, dando cuenta de una muy leve ralentización en el ritmo de ajuste dispuesto por el Banco Central para esta semana", destacó el analista Gustavo Quintana.



Para el analista, el volumen de operaciones en los últimos días (hoy fueron u$s189 millones) se redujo como consecuencia de las mayores restricciones, un factor que sirve para que la evolución de los precios siga cómodamente los lineamientos oficiales para este tramo del mes". Dólar futuro En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s561 millones. Los plazos volvieron a subir otro 0,2% en promedio, y se vieron posturas del BCRA en venta delimitando la suba. Los meses de mayo y junio concentraron más del 45% del volumen operado con tasas del 38,25% y 44,36% TNA respectivamente. Reservas Las Reservas Internacionales del BCRA subieron el jueves u$s11 millones a u$s43.412 millones luego de sufrir una fuerte pérdida el miércoles.