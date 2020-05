El dólar CCL y el MEP cerraron a la baja y el blue se mantuvo estable

El dólar CCL y el MEP cerraron a la baja por segunda jornada consecutiva, algo que no sucedía desde el 26 de marzo cuando apenas había pasado una semana del aislamiento obligatorio por el coronavirus.



El dólar Contado con Liquidación (CCL)-que surge de la compraventa de bonos o acciones con el fin de fugar capitales del país- cayó 62 centavos a $117,81. De esta manera, la brecha con la cotización mayorista terminó este jueves en el 75,3%. La cotización viene de alcanzar un máximo de $119,91 esta semana.



A su vez, el dólar MEP o Bolsa -misma operatoria que el CCL pero dentro de la Argentina- retrocedió 11 centavos a $115,77, lo cual dejó un spread del 72,3% frente a la divisa que opera en el MULC.



La merma sucedió en medio de una alta volatilidad debido a la cautela e incertidumbre que generan la reestructuración de la deuda, la creciente emisión monetaria y las tasas reales negativas.



Este viernes vence el plazo límite fijado para la respuesta de los acreedores frente a la primera oferta del gobierno para canjear la deuda pública.



Recordemos que desde el pasado lunes aumentaron las restricciones para hacerse de dólares tanto en el mercado cambiario como en la Bolsa.



Por disposición de la circular A 7001, el Banco Central dispuso que una persona que realizó compras por hasta u$s200 en el mercado minorista no podrá realizar operaciones con Contado con Liquidación y dólar Bolsa por los 30 días posteriores a la fecha en que se realizó esa adquisición de divisas.



La circular fija además que en las operaciones de estos tipos de cambio implícitos, las entidades deberán requerir la presentación de una declaración jurada del cliente.



También se estableció que empresas que recibieron ayuda del Gobierno para atravesar la pandemia tendrán que pedir autorizaciones especiales para acceder al dólar.



A la par, se tomaron más medidas para atenuar la demanda sobre el dólar Bolsa: los agentes de Bolsa ya no podrán participar del negocio de compra y venta de divisa en el mercado oficial.



Sumado a esto, la CNV reglamentó la semana pasada la norma que limita la tenencia de depósitos en dólares por parte de los FCI cuya moneda sea en pesos a sólo 25% del Patrimonio (tienen tiempo a adecuarse hasta el próximo viernes 15). Dólar blue El dólar blue se mantuvo en su máximo histórico, al cerrar a $122, debido a que las últimas trabas a la compra de dólares en los circuitos formales provocaron que la presión cambiaria se trasladara a la plaza paralela.



Desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, el dólar informal acumula un salto de $36,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50).



Durante abril avanzó un 41,3%, la suba mensual más alta entre todos los tipos de cambio del mercado. Dólar oficial El dólar turista -con el 30% de recargo por el impuesto PAÍS- subió 10 centavos a $90,40 en agencias y bancos de la city porteña, según promedio de Ámbito. Mientras tanto, la cotización promedio del dólar minorista en los bancos avanzó ocho centavos a $69,54.



A su vez, en el Banco Nación, el precio del billete terminó estable a $69,25 (en el canal electrónico cotiza a $69,20).



En el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), la divisa ascendió nueve centavos al máximo de $67,19, en una rueda en la que la oferta privada colaboró con la estrategia oficial, atendiendo los pedidos de compra autorizados y dejando que otra vez el Banco Central terminará con saldo positivo.



Con un reducido volumen de negocios (cayó 23% a u$s162,5 millones), la moneda norteamericana mostró el mismo comportamiento de los últimos tiempos y operó estabilizada en torno al valor fijado por el Banco Central en su habitual postura de venta.



Sebastián Centurión, de ABC Mercado de Cambios, señaló que fue una rueda donde "el volumen desapareció, la oferta excedió a la demanda, y la entidad monetaria pudo alzarse con u$s20 millones para sus arcas".



Los precios se mantuvieron estabilizados siempre en los niveles determinados por la autoridad monetaria y operaron en forma constante en ese rango, sin experimentar modificación alguna. La estrechez de la demanda y el exceso de oferta genuina volvieron a permitir que el Banco Central terminara su actividad diaria con un exiguo saldo positivo a su favor.



"Las restricciones para acceder a la compra de divisas achataron la demanda consiguiendo que el exceso de oferta generado a partir de esto sea absorbido por la autoridad de control", señaló el analista Gustavo Quintana, al tiempo que agregó que "la metodología de ajuste sigue invariable y ha tomado un curso que poco tiene que ver con factores externos, en un escenario internacional que no otorga datos que disipen la incertidumbre actual". Tasas El Banco Central (BCRA) mantuvo sin cambios una tasa del 38% en una subasta de Letras de Liquidez ('Leliq') a 28 días de plazo, dijeron operadores.



La autoridad monetaria colocó $88.483 millones en letras 'Leliq', con una expansión de $1.546 millones, señalaron las fuentes. Dólar futuro En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s306 millones. Los plazos cortaron la racha bajista y subieron un 0,2% en promedio. Los meses de mayo y junio concentraron 40% del volumen operado, con tasas del 38,25% y 44,36% TNA, respectivamente.



Reservas

Las Reservas Internacionales del BCRA subieron el martes u$s15 millones a u$s43.590 millones y tuvieron su segunda alza consecutiva.