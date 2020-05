Cuarentena: La construcción cayó un 46% y la industria se derrumbó un 16%

Derrumbe de la industria

La construcción sufrió en marzo una estrepitosa caída del 46,8% interanual, ya que la cuarentena implementada el 20 de ese mes profundizó el mal momento de la actividad.Según informó hoy el INDEC, en marzo el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) muestra una caída en el acumulado del primer trimestre del 28,1% respecto de igual período del 2019.En la comparación de marzo con febrero, el índice de la serie desestacionalizada arrojó una variación negativa de 32,3%.Según la encuesta cualitativa del sector, el 93% de las empresas que se desempeñan en el sector privado y el 81,2% de las que se dedican a la obra pública, estimaron que el nivel de actividad seguirá cayendo en el segundo semestre del año.En marzo el sector recibió un impacto parcial de las medidas del Gobierno que frenaron la actividad, por lo que en abril los indicadores se habrían seguido deteriorando.La caída récord de marzo se suma una contracción de veinte meses consecutivos en continuo descenso.El INDEC no difundió los datos sobre registros de permisos de construcción porque los municipios más importantes relevados no suministraron la información.Como consecuencia del derrumbe de la actividad, los datos de comercialización de insumos mostraron también indicadores altos de caídas en las ventas.Se registraron baja interanuales en marzo del 74,6% en asfalto, 68% en hormigón, 61,1% en hierro y aceros, 54% en pinturas, 50,2% en mosaicos, 46,5% en cemento portland y 42,3% en el resto de los insumos que incluyen grifería, tubos de acero sin costura y vidrio, 41,6% en placas de yeso, 30,4% en cales y 30,3% en artículos sanitarios de cerámica, entre otros.Las ventas acumuladas en el primer trimestre del año, comparadas con igual período del 2019, registraron bajas del 69,4% en asfalto, 55,1% en hormigón, 36,1% en mosaicos, 36,0% en hierro y aceros, 29,3% en cemento, 25,2% en el resto de los insumos, 24,9% en pinturas y 22,1% en artículos sanitarios de cerámica.La producción industrial se derrumbó 16,8% en marzo respecto de igual mes del 2019, como consecuencia del aislamiento social obligatorio que casi paralizó la actividad económica, informó hoy el INDEC.El Indice de Producción Industrial Manufacturero registró en el acumulado del primer trimestre del año una contracción del 6,4% respecto de igual período del año pasado.El indicador de marzo, en comparación con febrero, muestra una variación negativa de 17%.El organismo señaló que "las limitaciones operativas de la industria manufacturera, producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, afectaron e incidieron en forma parcial en una primera etapa y de forma muy marcada sobre el final de marzo".En abril, los indicadores pueden deteriorarse aún más como consecuencia del impacto pleno que tuvieron en ese mes las medidas tomadas para frenar la emergencia sanitaria.Según la encuesta de expectativas que elabora el INDEC, el 74% de los empresarios consultados estimaron que el nivel de actividad seguirá bajando en el segundo trimestre del año, un 9,8% que aumentará y el restante 16,2% estimó que no variará.La producción industrial está en recesión desde mayo del 2018, con 23 meses consecutivos de continúa caída, con la excepción de diciembre pasado, cuando el indicador tuvo una leve mejora del 1,4%.El último registro más alto de los últimos años se verificó en diciembre del 2018, con una contracción del 14,8%.Los dieciséis rubros que releva el indicador mostraron variaciones negativas, encabezados por la producción de insumos para la construcción con una baja interanual del 40,7%.Le siguieron la producción de equipos e instrumentos de precisión con 39,9%,, el sector de vestimenta, cuero y calzado con 37,9%, la producción de autos con 34,9% y elaboración de productos de metal 34,2%, todos en la comparación interanual.En la comparación con igual mes del 2019, la industria textil cayó 29,6%, la producción de acero y aluminio 27,6%, muebles y colchones 26,7%, maquinarias y equipos 24,7%, tabaco 24,5% y la elaboración de productos de caucho y plástico 20%.Con caídas por debajo del nivel general se ubican la refinación de petróleo, que se contrajo 9,8%, elaboración de madera, papel y edición con 9,4%, la producción de productos y sustancias químicas con 4% y la industria de la alimentación con 2%.