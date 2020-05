Dólar: CCL y MEP bajaron hasta $1,46, mientras el blue llegó a $122

Tras testear niveles cercanos a los $120 y una brecha en torno al 80%, los dólares bursátiles intercalaron un respiro este miércoles y bajaron hasta $1,46, a pesar de la mayor dolarización como respuesta a la cautela e incertidumbre que generan la reestructuración de la deuda, la creciente emisión monetaria y las tasas reales negativas.



Sin embargo, con las nuevas trabas para comprar divisas en el mercado, la presión no cedió en el mercado paralelo, donde el dólar blue saltó otros $2 y anotó un nuevo máximo histórico.



Mientras tanto en la Bolsa, el dólar Contado con Liquidación (CCL) -que surge de la compraventa de bonos o acciones con el fin de fugar capitales del país- cedió un 1,2% a $118,43, desde su máximo histórico de $119,91 registrado el martes. La brecha con la cotización mayorista, de esta manera, cerró en el 76,5%.



A su vez, el dólar MEP o Bolsa -misma operatoria que el CCL pero dentro de la Argentina- cayó $1,20, o 1%, a $115,88, lo cual dejó un spread del 72,7% frente a la divisa que opera en el MULC.



El martes ambas cotizaciones habían saltado en torno al 7%, operando muy cerca de los $120, pese a las nuevas limitaciones oficiales para frenar la demanda de divisas.



Recordemos que desde el pasado lunes aumentaron las restricciones para hacerse de dólares tanto en el mercado cambiario como en la Bolsa.



Por disposición de la circular A 7001, el Banco Central dispuso que una persona que realizó compras por hasta u$s200 en el mercado minorista no podrá realizar operaciones con Contado con Liquidación y dólar Bolsa por los 30 días posteriores a la fecha en que se realizó esa adquisición de divisas.



La circular fija además que en las operaciones de estos tipos de cambio implícitos, las entidades deberán requerir la presentación de una declaración jurada del cliente.



También se estableció que empresas que recibieron ayuda del Gobierno para atravesar la pandemia tendrán que pedir autorizaciones especiales para acceder al dólar.



A la par, se tomaron más medidas para atenuar la demanda sobre el dólar Bolsa: los agentes de Bolsa ya no podrán participar del negocio de compra y venta de divisa en el mercado oficial.



Sumado a esto, la CNV reglamentó la semana pasada la norma que limita la tenencia de depósitos en dólares por parte de los FCI cuya moneda sea en pesos a sólo 25% del Patrimonio (tienen tiempo a adecuarse hasta el próximo viernes 15). Dólar blue Las medidas oficiales lanzadas la semana pasada por el Banco Central y la CNV para limitar la compra de dólares en la bolsa provocó mayor presión sobre el mercado paralelo, donde a diferencia de los tipos de cambio implícitos, el blue volvió a operar en alza, al trepar $2 hasta los inéditos $122, en cuevas del Microcentro, según un relevamiento de Ámbito.



Desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, el dólar informal acumula un salto de más de $37,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50). Dólar oficial El dólar turista -con el 30% de recargo por el impuesto PAÍS- aumentó 20 centavos este miércoles al máximo de $90,30 en agencias y bancos de la city porteña, según promedio de Ámbito. Mientras tanto, la cotización promedio del dólar minorista en los bancos avanzó 15 centavos a $69,46.



A su vez, en el Banco Nación, el precio del billete trepó 30 centavos a $69,25 (en el canal electrónico subió a $69,20).



En el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), por su parte, la divisa ascendió diez centavos a $67,10, en medio de la estrategia del BCRA de regular la plaza a fin de sólo validar un gradual deslizamiento del precio, aún cuando se viene ampliando la brecha contra las referencias financieras, y se acentúan las devaluaciones regionales.



La entidad monetaria, que como es habitual intervino con compras y ventas, habría finalizado la jornada con un saldo a favor de unos u$s20 millones, indicaron fuentes del mercado.



El monto negociado en la plaza mayorista de cambios cayó 39% hasta los u$s211 millones. "La reducción en el volumen de operaciones es un factor funcional a la estrategia oficial que encarrila la evolución de la variable cambiaria sin saltos bruscos y en forma independiente de la fuerte volatilidad que muestran los mercados internacionales de divisas", explicaron desde PR Corredores de Cambio. Dólar futuro En el mercado de futuros del ROFEX, las cotizaciones nuevamente mostraron caídas de alrededor del 0,2% en promedio. Los meses de mayo y junio concentraron solo 20% del volumen operado, con tasas del 36,12% y 44,0% TNA, respectivamente. El volumen operado fue de u$s294 millones. Reservas Las Reservas Internacionales del BCRA subieron el martes u$s15 millones a u$s43.590 millones y tuvieron su segunda alza consecutiva. Dólar en la región Las monedas de América Latina caían este miércoles tras la publicación de datos económicos negativos de Estados Unidos y Europa que mostraron los devastadores efectos de la propagación del coronavirus.



Los empleadores privados de Estados Unidos despidieron a una cifra récord de 20,236 millones de trabajadores en abril, en medio de los cierres obligatorios de negocios por la pandemia de coronavirus, una cifra que sugiere pérdidas históricas del sector laboral el mes pasado en el país.



En tanto, datos manufactureros en la zona euro y Reino Unido pintaban un panorama también sombrío. "El dato confirma que la tasa de desempleo mostrará (el viernes) un incremento importante, probablemente a niveles no vistos desde la Gran Depresión", dijo Banco Base de México en un reporte.



En ese marco, el peso mexicano retrocedía un 1,2%, mientras que el real brasileño bajaba un 1,7%, en una jornada en la que se divulga la decisión de política monetaria del Banco Central, con los inversores nerviosos en medio de tensiones políticas locales, y tras la rebaja de la perspectiva de calificación de Brasil por parte de la agencia Fitch.



El peso colombiano se debilitaba un 0,7%, al tiempo que el peso chileno operaba con un retroceso de un 0,6%. En tanto, el sol peruano caía un 0,5%.



En el mundo, el yen y el dólar subían, debido a que los inversores buscaban refugio en esas monedas tras las cifras económicas globales negativas.



El yen subía a un máximo de siete semanas contra el dólar y un pico de tres semanas y media frente al euro. El dólar alcanzaba su nivel más alto en más de una semana frente a una cesta de monedas. Datos manufactureros en la zona euro y Reino Unido pintaban un panorama sombrío, socavando al euro y la libra esterlina.



"Tuvimos algunos datos sombríos en Europa y el dato manufacturero de Reino Unido también fue muy malo, similar a las cifras de Estados Unidos", dijo Shaun Osborne, estratega jefe de tipo de cambio de Scotiabank en Toronto.



El índice dólar subía un 0,3% a 100,100, luego de que más temprano tocó los 100,200. Contra la moneda japonesa , el dólar caía un 0,4% a 106,11 yenes, luego de tocar un mínimo de siete semanas de 106,06 yenes.



El euro perdía un 0,3% ante el dólar a 1,0802 dólares, su menor nivel en casi dos semanas. Reanudó su baja luego de que una corte alemana cuestionó la participación del país en el programa de estímulo de la zona euro.