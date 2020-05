El sector industrial y el coronavirus: La situación de Entre Ríos

Las industrias son unos de los sectores más afectados por la pandemia, ya que la gran mayoría están paradas a cero. Si bien, hay algunas actividades que están exceptuadas por el Gobierno Nacional para poder seguir trabajando, se encuentran con problemas en la demanda."Veníamos de unos años de recesión, con un estancamiento en la economía, y arrancamos el 2020 con ese escenario, pero con la pandemia la situación se terminó de complicar", expresó aLeandro Garciandía, presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).Y continuó: "Las industrian de Entre Ríos, exceptuando las alimenticias y de packaging, están paradas. Las empresas que están trabando en el sector alimenticio tiene muchos problemas de cobros, y de funcionamiento".Y agregó: "El 31% no pudo pagar los servicios en el mes de abril, el 48% no puede pagar a los proveedores y el 57% no puede sostener los impuestos. Varias empresas que venían con una realidad golpeada, no pudieron acceder a los créditos de los bancos"."Si bien las industrias exceptuadas pueden seguir produciendo y exportando como la Avícola y el sector arrocero, hoy en día se encuentran con problemas, ya que su primer competidor es Brasil., explicó.En ese sentido, agregó que "cuando los brasileros exportan lo hacen sin pagar retenciones, pero cuando las industrias argentina lo hacen tienen que pagar ese impuesto."La demanda esta caída, tanto para las empresas que no tienen trabajo, como las que están exceptuadas y pueden seguir produciendo. Se necesita volver a la actividad, porque lo de recibir subsidios o de seguir endeudándonos con los créditos, aun sea a tasa cero, no deja de ser otro gasto más".Al respecto, indicó "por surte Entre Ríos por su perfil agroindustrial está posicionada mucho mejor que otras provincias. Santa Fe y Córdoba que tiene una presencia relacionada al automotriz o metalmecánica, tuvo un impacto muy profundo"., finalizó.