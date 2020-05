Unos 200.000 monotributistas iniciaron trámite para obtener créditos a tasa cero

El organismo remitió la información al Banco Central que, a su vez, la distribuyó entre las entidades financieras para avanzar con la tramitación.



Fuentes de la autoridad monetaria indicaron a NA que el 70 por ciento de las personas que comenzaron a tramitar el préstamo cuentan con tarjeta de crédito.



Indicaron además que el monto promedio de los préstamos tramitados se ubicó en torno a los 100 mil pesos en los primeros dos días. .



En el inicio de semana se dieron dificultades en la página web de la AFIP ante el numeroso tráfico generado por los interesados.



Los créditos a tasa cero son parte de una batería de medidas tomadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la crisis generada por el coronavirus.



Tienen un tope de hasta $150.000, y quienes lo obtengan contarán con un período de gracia de seis meses para pagarlo en cuotas sin interés.



El pedido del crédito se hace por medio de la página web de AFIP, y se puede solicitar hasta un 25% de los ingresos anuales declarados, con sólo indicar el número de tarjeta de crédito y el banco correspondiente.



Cuando se apruebe el beneficio será depositado en la cuenta del titular y quienes no cuenten con una caja de ahorro podrán elegir una entidad para tramitar una tarjeta de crédito o abrir una cuenta a la vista para compras en comercios.



El monto del crédito se depositará en la tarjeta de crédito en tres cuotas iguales y consecutivas.



El otorgamiento del crédito no depende del patrimonio del titular, por lo que la AFIP no realizará ningún cruzamiento de datos patrimoniales.



No podrán acceder al beneficio los monotributistas que facturan al sector público o trabajan en relación de dependencia, o los que hayan efectuado compras mayores al 80% de sus ingresos promedio mensual o hayan facturado, entre el 12 de marzo y el 12 de abril, una cifra mayor al promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría en la que estén registrados.