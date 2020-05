Empleadas de Casas Particulares piden volver a trabajar bajo protocolo sanitario

A partir de mayo aumentan un 5% los sueldos de todo el personal doméstico y el salario mínimo pasa a ser $144,50 la hora. Se trata de la segunda cuota del incremento del 10% dispuesto a partir del 1° de marzo dispuesta por la Resolución N°1/2020 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.Manuela Muñoz, del Sindicato de Empleadas de Casas Particulares, explicó aque "se trata de la segunda etapa del aumento. No estamos de acuerdo con el porcentaje, pero algo es algo, dentro del contexto actual. A aquellas compañeras que cobraban más de $144,50 la hora, se les debe aplicar un 5% más de esa cifra"."Estamos peleando por muchas otras cosas, como que las compañeras reciban los 10.000 pesos, que no han recibido. Hay muchos problemas con los empleadores que no aceptan que la cuarentena les corresponde a las trabajadoras. Ellas tienen que estar en su hogar, no pueden salir a trabajar, solo la 4ta categoría y que sea de esencial", recordó.Comentó que presentarán un petitorio al gobernador y al intendente, ya que "queremos que las chicas puedan reintegrarse al trabajo bajo un protocolo específico que las proteja a ellas y a los empleadores. Pedimos también que se vea el tema del uniforme, que tengan uno para trabajar y al retirarse lo dejen para usarlo al otro día"."Pediremos por las compañeras que trabajan por hora, mensualmente y que hoy se está produciendo fricciones con los empleadores que no quieren pagarles. Es un derecho de ellas, no tienen la culpa de no poder ir a trabajar. Necesitan volver a reinsertarse en su trabajo con los cuidados necesarios", dijo.Aseguró que "hubo despidos, no se puede legalmente. Tampoco se puede hacer una modificación de contratación. Están protegidas, pero es difícil hacer hoy una denuncia porque está todo cerrado o trabajando con guardias mínimas. Les decimos que no se den por vencidas, esperemos un poco a que todo esto mejore"."El 60% de las compañeras está en negro, no han cobrado porque los empleadores no cumplen su derecho a cobrar si no trabajan. Otras fueron obligadas a volver a trabajar. Es un peligro porque las ART no cubrirán ningún tipo de accidente ni nada que suceda en este tiempo", agregó.