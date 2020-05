El dólar oficial cerró a $ 69,31 y el contado con liquidación avanzó 4%

En la rueda de hoy, el dólar MEP operaba también en alza, en este caso de 4,2%, en $114,83 por unidad, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó siete centavos y finalizó en $67,00.



Así, el dólar con el recargo de 30%, contemplado en el impuesto País, culminó la rueda en un valor final de $ 90,10.



Consultado por el incremento en la cotización de cotización de los dólares bursátiles, Mauro Mazza, jefe de Investigación de Bull Market Brokers, dijo que el mercado quedó congelado a la espera de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) y los fondos determinen "si deberán cerrar todas sus posiciones en deuda corporativa local e internacional y repatriarlos".



"De ser así, habrá una segunda ola vendedora en el CCL. Y a las empresas les será muy difìcil colocar en dólares deuda en el mercado local, porque no habrá más tenedores institucionales por la normativa de la CNV", explicó el especialista.



Según Mazza, "el mercado se estabilizó con una brecha del 65% y 70%" entre el dólar oficial y las demás opciones de cotización de la divisa estadounidense.



Por su parte, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que la divisa norteamericana "se mantuvo acotada dentro del rango de fluctuación dispuesto por el BCRA".



"La oferta de divisas volvió a incrementarse dando pie a que la autoridad monetaria terminara con saldo positivo por su intervención por segunda jornada consecutiva", agregó Quintana.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 377 millones y en el sector de futuros MAE se registraron US$ 4 millones.